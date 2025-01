Djokovic se niega a hacer la entrevista postpartido por un periodista que le llamó "fracasado"

Novak Djokovic se negó a participar en la habitual entrevista pospartido en pista después de ganar a Jiri Lehecka en los octavos de final del Open de Australia. El balcánico 'plantó' a Jim Courier y cogió el micrófono para pronunciar unas palabras que dejaron algo incrédulos a los allí presentes.

"Muchas gracias por estar aquí hoy, aprecio el apoyo y nos vemos en la siguiente ronda", dijo antes de marcharse rápidamente al túnel de vestuarios.

Djokovic, enfadado con algunos aficionados, y con el Canal 9

Al parecer y tal y como confirmó en rueda de prensa, no dio la entrevista a pie de pista porque Jim Courier trabaja para Canal 9, con el que tuvo un reciente desencuentro: "Hace unos días, un presentador que trabaja aquí en la televisión nacional me insultó a mí y a mis seguidores. No se disculparon y decidí no dar entrevistas para Canal 9". El periodista es Tony Jones, que le llamó "fracasado y sobrevalorado" (después no se disculpó porque dijo que era en tono de broma) y aunque Novak dejó claro que no tiene nada contra Courier ni el público australiano no quiso ofrecer la entrevista al ser Canal 9 el emisor oficial del torneo.

Djokovic también terminó el partido muy enfadado con un pequeño sector de la grada que no dejó de molestar a los jugadores entre punto y punto. Es más, especialmente al final de este, Novak tuvo que parar en varias ocasiones su ritual de saque para que el juez de silla, Mohamed Lahyani, llamara la atención al público.

Estrelló una pelota contra la pared y no saludó a la grada

Además, durante el duelo el 10 veces campeón en Melbourne se quejó amargamente de algo relacionado con la pista, tanto que llegó a dar un pelotazo con la raqueta a la pared en la que se encuentran los recogepelotas. El lenguaje gestual de Djokovic hacía entrever su enfado, y es que se vio perfectamente reflejado al terminar el partido, dio la mano a su rival, al juez de silla y se dirigió directamente a su banco para guardar la raqueta en vez de saludar a la grada en el centro de la pista. Más tarde sí que atendió a otros medios de comunicación. No obstante, también hay rumores que señalan que ciertos aficionados (una gran minoría) acuden a los partidos en cierto estado de embriaguez.

