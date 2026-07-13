Así queda el ranking de la ATP tras el triunfo de Sinner en Wimbledon

Wimbledon trae cambios relevantes en el ranking de la ATP, donde Jannik Sinner se refuerza como número 1 del mundo con 13.450 puntos. El italiano, que venció (a Alexander Zverev (6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4) en la final de este domingo en el All England Club, defiende con éxito su corona sobre la hierba de Londres y saca casi 4.000 puntos al tenista alemán.

Y es que la gran novedad es que Zverev (8.480 puntos) escala a la segunda posición del ranking de la ATP en detrimento de un Carlos Alcaraz que desciende al tercer puesto (8.160 puntos). El murciano lleva desde mediados de abril fuera del circuito por su lesión en la muñeca derecha y ya se ha perdido dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y los torneos de Madrid, Roma y Queen's. La gran duda es cuándo volverá el ganador de siete grand slam, que a final de verano debe defender otros 3.000 puntos como campeón en Cincinnati y el US Open.

El canadiense Felix Auger-Aliassime ocupa el cuarto puesto del ranking de la ATP con 4.740 puntos, el australiano Alex de Miñaur es quinto con 4.110, el estadounidense Ben Shelton es secto con 3.770, el serbio Novak Djokovic es séptimo con 3.760, el ruso Daniil Medvedev es octavo con 3.670, el italiano Flavio Cobolli es el noveno con 3.460 y otro estadoundiense como Taylor Fritz, cierra el top 10 con 3.365 puntos.

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo con 2.160; y el tercero el madrileño Rafael Jódar, quien aparece en la vigésimo quinta posición con 1.927 puntos.

¿Cuándo volverá Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz publicó el pasado jueves 9 de julio un vídeo en sus redes sociales en el que se le podía ver entrenando y ejecutando movimientos ya con su mano derecha, aunque sin golpear la pelota y con una raqueta sin cordaje.

"Por el buen camino", señalaba el de El Palmar en una publicación que invitaba al optimismo y a un regreso próximo del ganador de siete grand slam. La idea del equipo de Carlos Alcaraz, según desvelaron desde Punto de Break, es que el murciano regrese al circuito en el Masters de Cincinnatti, del 13 al 23 de agosto.

El US Open, grand slam que conquistó Alcaraz el año pasado, se jugará del 30 de agosto al 13 de septiembre. A esa hora, la gran duda es si el murciano podrá regresar para disputar estos dos torneos o si su vuelta ya se pospone a finales de año, con la gira asiática en pista dura indoor y las Nitto ATP Final en Turín.