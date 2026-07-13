Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Así queda el ranking de la ATP tras el triunfo de Sinner en Wimbledon

Carlos Alcaraz pierde una posición y cede el segundo puesto del ranking a Alexander Zverev. Sinner se refuerza como número 1 del mundo después de sumar su segundo Wimbledon.

Jannik Sinner y Alexander Zverev tras la final de Wimbledon

Jannik Sinner y Alexander Zverev tras la final de Wimbledon Efe

Publicidad

Wimbledon trae cambios relevantes en el ranking de la ATP, donde Jannik Sinner se refuerza como número 1 del mundo con 13.450 puntos. El italiano, que venció (a Alexander Zverev (6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4) en la final de este domingo en el All England Club, defiende con éxito su corona sobre la hierba de Londres y saca casi 4.000 puntos al tenista alemán.

Y es que la gran novedad es que Zverev (8.480 puntos) escala a la segunda posición del ranking de la ATP en detrimento de un Carlos Alcaraz que desciende al tercer puesto (8.160 puntos). El murciano lleva desde mediados de abril fuera del circuito por su lesión en la muñeca derecha y ya se ha perdido dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y los torneos de Madrid, Roma y Queen's. La gran duda es cuándo volverá el ganador de siete grand slam, que a final de verano debe defender otros 3.000 puntos como campeón en Cincinnati y el US Open.

El canadiense Felix Auger-Aliassime ocupa el cuarto puesto del ranking de la ATP con 4.740 puntos, el australiano Alex de Miñaur es quinto con 4.110, el estadounidense Ben Shelton es secto con 3.770, el serbio Novak Djokovic es séptimo con 3.760, el ruso Daniil Medvedev es octavo con 3.670, el italiano Flavio Cobolli es el noveno con 3.460 y otro estadoundiense como Taylor Fritz, cierra el top 10 con 3.365 puntos.

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo con 2.160; y el tercero el madrileño Rafael Jódar, quien aparece en la vigésimo quinta posición con 1.927 puntos.

¿Cuándo volverá Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz publicó el pasado jueves 9 de julio un vídeo en sus redes sociales en el que se le podía ver entrenando y ejecutando movimientos ya con su mano derecha, aunque sin golpear la pelota y con una raqueta sin cordaje.

"Por el buen camino", señalaba el de El Palmar en una publicación que invitaba al optimismo y a un regreso próximo del ganador de siete grand slam. La idea del equipo de Carlos Alcaraz, según desvelaron desde Punto de Break, es que el murciano regrese al circuito en el Masters de Cincinnatti, del 13 al 23 de agosto.

El US Open, grand slam que conquistó Alcaraz el año pasado, se jugará del 30 de agosto al 13 de septiembre. A esa hora, la gran duda es si el murciano podrá regresar para disputar estos dos torneos o si su vuelta ya se pospone a finales de año, con la gira asiática en pista dura indoor y las Nitto ATP Final en Turín.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El aviso de Lamine Yamal a Francia antes de las semifinales del Mundial: "Son ellos los que nos deben temer"

Mikel Merino celebra su gol ante Bélgica

Publicidad

Deportes

Rajoy se pronuncia por primera vez sobre el 'caso Montoro': "Deberíamos ser todos un poco más prudentes"

Albares exige a Feijóo desautorizar a Rajoy por su mensaje "racista y xenófobo" tras su crónica del mundial

Jean-Noël Barrot, en una comparecencia en Polonia

Jean-Noël Barrot responde a Rajoy: "Francia no tiene color de piel"

El salvadoreño Iván Barton, en el Suiza - Colombia de octavos

El salvadoreño Iván Barton arbitrará la semifinal Francia - España del Mundial 2026

Jannik Sinner y Alexander Zverev tras la final de Wimbledon
Tenis

Así queda el ranking de la ATP tras el triunfo de Sinner en Wimbledon

Nico Williams, en el entrenamiento de España en Dallas
Mundial 2026

Nico Williams y su deseo de cumpleaños con el que sueña toda España

Jannik Sinner besa el trofeo de Wimbledon tras ganar a Zverev
Wimbledon

Jannik Sinner: "Espero que Alcaraz vuelva, el tenis le necesita"

El italiano se acordó de su gran rival tras levantar su segundo Wimbledon y quinto grand slam de su carrera.

Jannik Sinner tras proclamarse campeón de Wimbledon
Wimbledon

Sinner se reencuentra con la gloria en Wimbledon y levanta el quinto Grand Slam de su carrera

El número 1 del mundo vuelve a ganar un major un año después y repite título como hizo Alcaraz en 2023 y 2024 tras remontar a un Zverev sobresaliente.

Aficionados argentinos viendo el Argentina-Suiza del Mundial 2026

Muere un hombre de 51 años por un infarto mientras veía el Argentina - Suiza del Mundial

La Liga Campesina de Golf en Chile

La Liga Campesina de Golf en Chile que rompe con todos los estereotipos: "Los caballos mantienen corto el césped"

Selección francesa Mundial 2026

Altos cargos franceses y Sánchez cargan contra Rajoy tras sus declaraciones sobre la selección francesa

Publicidad