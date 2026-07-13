José Bolumar, bombero forestal, indica cuál es la zona más segura ante un incendio: "Ante la duda, lo mejor es quedarte en casa"

El último balance de muertos en el incendio de Los Gallardos, en Almería, eleva a 13 las personas muertas. Fue ayer domingo cuando el incendio quedaba estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros. También se dieron por concluidas las tareas de búsqueda por parte de la Guardia Civil de Almería.

Ese operativo de búsqueda y reconocimiento, conformado por un centenar de efectivos del Instituto Armado, la Unidad Militar de Emergencias, el Grupo de Emergencias de Andalucía y Protección Civil, ha finalizado sus labores consolidando la previsión de que no habrá nuevos hallazgos en la zona quemada.

Las familias de algunas de las víctimas mortales extranjeras han llegado a España para completar, con muestras de ADN, la identificación de los 13 fallecidos, una tarea que realiza el departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que ha logrado obtener el perfil genético de todos los fallecidos.

Al parecer, algunas de las víctimas trataron de escapar de las llamas por caminos que no eran los de evacuación y por tanto, cayeron en "una verdadera trampa". Así lo explicó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. No obstante, intentar huir del incendio no es recomendable. Tal y como ha detallado el bombero forestal José Bolumar, "los modos de protección de la población serían tres: el alejamiento, es decir, avisar previamente a los vecinos con horas de antelación para que puedan abandonar las viviendas por sus propios medios. Luego llegaría el nivel de evacuación: en este punto, los vecinos no tienen una seguridad para irse por sus medios y solo podrían irse a través de los medios de emergencia. El tercer nivel sería el confinamiento porque es el más seguro". Bolumar detalla que esta "es la secuencia que debería cumplirse".

Asimismo, el bombero forestal insiste que "ante la duda, lo mejor es quedarte en una vivienda porque es una estructura más resistente que un vehículo". Asegura que lo que habría que hacer ante esa situación es "cerrar puertas, ventanas y determinar qué zona de la casa está más próxima al fuego para que cada persona se sitúe lo más alejada posible a esa zona".

La evolución de este incendio ha marcado el principio del fin en cuanto a velocidad en la historia de la comunidad andaluza. Según ha explicado José Bolumar, "temíamos este incendio desde hace tiempo", tras ver "accidentes con atrapamientos que han ocurrido en Italia, Portugal o California". Ha reiterado que "gestionar este tipo de situaciones es muy difícil" porque son incendios que se originan en zonas muy extensas y asegura que "tenían claro que en un momento llegaría algo así".

Sobre el supuesto origen de las llamas, Bolumar considera que el "problema mayor de los incendios no es el origen", ya que en muchas ocasiones "son negligencias humanas o accidentes". Además, relata que "cualquier situación que genere un punto caliente puede ser el origen de un incendio" y asegura que "el problema es la situación después de ese inicio porque si el escenario fuera diferente al de ahora la contención de las llamas sería muy distinta".

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