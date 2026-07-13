Muere el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años de forma "repentina e inesperada"

Sam Neill ha muerto a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney. El actor neozelandés consiguió la celebridad al interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico'.

Su familia ha distribuido un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que indica: "Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida".