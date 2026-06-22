La dura afirmación de Toni Nadal: "Estamos presenciando el último año de Djokovic"

¿Cuánto tiempo le queda a Djokovic? Es la pregunta que muchos aficionados al tenis se hacen desde hace tiempo. Su último título de Grand Slam fue en el US Open 2023, París Bercy 2023 su último Masters 1.000 y el deseado oro olímpico con el que cerró el círculo fue en los Juegos de París 2024.

Desde entonces ha competido de tú a tú con todo el circuito (ganando a la mayoría), incluso con Alcaraz y Sinner, pero la edad, la falta de ritmo (juega pocos torneos) y, en general, el físico no le permite luchar por los grandes títulos, básicamente porque llega a las rondas finales muy fatigado.

"Creo que es la última temporada de Djokovic, en Roland Garros yo pensaba que no tenía opciones"

Toni Nadal, exentrenador de Nadal, no cree que le quede mucho tiempo en el circuito: "Está compitiendo para intentar ganar otro Grand Slam; de lo contrario, ¿qué interés tendría para un jugador que ya lo ha ganado todo? Por eso creo que estamos presenciando su última temporada. Antes de Roland Garros me preguntaron si veía a Djokovic ganando el torneo, y respondí que no; no porque no lo considere lo suficientemente bueno, sino porque los años pasan", dijo el balear en una entrevista con ESPN.

"Ya no recupera igual, llega tarde, todo se refleja en su juego"

El histórico preparador y tío de Rafa encuentra la explicación en el frenético ritmo del circuito y de la dificultad y dureza de torneos exigentes en lo físico: "Cuando tienes que jugar cada dos días y en partidos a cinco sets, la recuperación ya no es la misma. El movimiento ya no se produce de la misma manera, llegas un poco tarde, y todo esto se refleja en el juego", sentenció.

Djokovic, de 39 años, cayó en tercera ronda de Roland Garros en cinco sets ante Joao Fonseca, una eliminación muy tempranera que no sufría desde 2009, cuando cayó también en la misma fase, y es que desde entonces ha llegado como mínimo a cuartos de final en el Slam parisino.

La realidad del serbio es compleja porque apenas compite con regularidad en el circuito, ya es raro viéndole disputar un Masters 1.000, y si lo hace es para llegar con algo de rodaje a los majors, donde se desfonda físicamente en busca del ansiado 25. No obstante, con Alcaraz y Sinner en los cuadros sus posibilidades merman, y en esta última ocasión (Alcaraz lesionado y Sinner eliminado por un golpe de calor), fue el joven Fonseca quien sorprendió al de Belgrado.

Y eso que en este 2026 llegó a rozar el título en el Open de Australia, donde jugó la final ante Alcaraz llevándose incluso el primer set y estando muy muy cerca de forzar un quinto y definitivo.

Wimbledon, gran oportunidad... y sin Alcaraz

Su gran oportunidad puede que llegue en este próximo Wimbledon, un torneo con mejores condiciones para su juego (superficie rápida sin apenas peloteos) y su cuerpo (mejor tiempo). Además, Alcaraz tampoco estará por la lesión en la muñeca, lo que supone un aliciente para Djokovic, ya que este perdió ante Carlitos sus últimas dos finales en 2023 y 2024.

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