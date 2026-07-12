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Dos nuevos fallecidos por ahogamiento en dos playas de España

Uno se ha producido en una playa de Gipuzkoa en el que ha muerto un hombre, y el otro ha sido de una mujer, que ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una playa de Badalona.

Foto de archivo de socorrista

Foto de archivo de socorrista Getty

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Ruth Galvez
Publicado:

En este domingo, volvemos a tener nuevos registros de ahogamiento al norte de nuestro país: uno ha sido en la playa de Orio, en Guipúzcoa, cuando un hombre de 39 años ha muerto ahogado, así lo ha comunicado el Departamento vasco de Seguridad, y ha afirmado que un grupo de surfistas que estaban en los aledaños ha sacado al varón del agua.

Al lugar se han desplazado los sanitarios intentando reanimar a la víctima sin éxito, y solo han podido certificar su fallecimiento.

Con este dato, ya serían tres las personas que pierden la vida en las playas guipuzcoanas este año. Hace dos semanas, una mujer falleció cuando se bañaba con sus amigos por la noche en la playa de Ondarreta. Según las fuentes que presenciaron el siniestro, a la mujer se le habría perdido el rastro en el agua, y al localizarla, se hicieron maniobras de reanimación sin éxito.

El otro caso que ha ocurrido este domingo, ha sido de una mujer de 71 años, que ha muerto tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la playa del Coco, en Badalona. El Ayuntamiento ha informado de que la mujer cuando ha llegado a la arena ya se encontraba mal cuando se estaba bañando.

Los socorristas de la playa, que estaban en el momento del suceso, le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, que han continuado poco tiempo después, sin éxito los sanitarios del Servicio de Emergencias Médicas que han acudido al lugar.

De esta manera, el total de muertes por ahogamiento en las playas catalanas desde el inicio del verano aumenta a 11 personas.

¿Qué hacer en caso de ahogamiento?

Las acciones siempre dependen del tipo de ahogamiento que sea. En este caso por agua, los expertos recomiendan, en primer lugar sacar a la víctima del agua evitando ponerse en riesgo y verificar si respira.

Una vez hecho esto, el segundo y último paso es comenzar inmediatamente con la Reanimación Cardiopulmonar combinando 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones.

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