Muere Rob Dieperink, árbitro apartado del Mundial 2026 por una presunta agresión sexual a un menor

El fútbol neerlandés está de luto. La Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) ha anunciado este miércoles el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink, uno de los colegiados más experimentados del país y un referente internacional en el sistema de videoarbitraje (VAR). La causa exacta de la muerte del colegiado, que tenía 38 años, no ha sido revelada públicamente por las autoridades.

Más de una década en la élite

Dieperink inició su carrera como árbitro profesional en la temporada 2011-12 y debutó en la Eredivisie a finales de 2017. Desde entonces dirigió un total de 284 partidos en el fútbol profesional neerlandés y se consolidó como uno de los colegiados con mayor experiencia del país. Su prestigio le permitió formar parte de importantes competiciones internacionales, especialmente como especialista en el VAR.

El árbitro neerlandés integró los equipos arbitrales de la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos de París 2024 y la final de la Europa League 2024 entre el Atalanta y el Bayer Leverkusen, donde ejerció como asistente de VAR. También fue designado para participar en la Copa Intercontinental de la FIFA disputada en Catar en diciembre de 2024.

El mensaje de la KNVB

En el comunicado oficial, la Federación Neerlandesa destacó tanto su trayectoria profesional como su calidad humana. La KNVB definió a Dieperink como un compañero muy querido dentro del colectivo arbitral y trasladó sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados.

"Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida", ha escrito la federación neerlandesa.

Agresión sexual desestimada

Durante la recta final de su carrera, Rob Dieperink se vio envuelto en una investigación por una presunta agresión sexual a un menor ocurrida en mayo tras un partido entre el Crystal Palace y la Fiorentina. A raíz de ese procedimiento, la FIFA decidió excluirle de la lista de árbitros para el Mundial de 2026.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Londres concluyó posteriormente que no existían pruebas suficientes para continuar con la investigación y el caso quedó archivado sin que se presentaran cargos contra el colegiado.

Tras conocerse esa resolución, Dieperink expresó públicamente su malestar por haber sido acusado injustamente. El árbitro aseguró que había colaborado desde el primer momento con las autoridades, así como con la FIFA, la UEFA y la propia KNVB.

Aunque agradeció el respaldo recibido por la federación neerlandesa, lamentó profundamente la decisión de la FIFA de apartarle del Mundial, una cita en la que finalmente no pudo participar.

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