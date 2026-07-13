David Cebolleda, el sucesor de Manolo el del Bombo en el Mundial: "Si ganamos iré a su lápida..."

La Selección Española se había quedado huérfana después de perder al mítico Manolo 'el del Bombo', pero su espíritu sigue vivo en las peñas de los aficionados españoles.

David Cebollada, el 'reemplazo' de Manolo el del Bombo

David Cebollada preside una de ellas, y ha cogido el testigo de Manolo para que el bombo siga sonando en las gradas durante todo el Mundial. El equipo de Antena 3 Deportes en Dallas ha estado con él.

Estar en todo el Mundial le costará unos 8.000 euros

Lleva todo el Mundial animando a la selección Española con su bombo, lo que le está convirtiendo en una estrella para los aficionados, aunque, eso sí, no es precisamente barato animar a la Selección durante todo el Mundial: unos 8.000 euros le va a costar su presencia en el torneo.

En Estados Unidos ya es un icono, y admiran tanto su pasión por España que le quieren recompensar: "Me quieren dar propinas...", explica a Rocío Martínez.

David le recuerda: "El otro día me eché a llorar"

Su referente ha sido, es y será el gran Manolo el del Bombo, al que tiene muy presente en esta Copa del Mundo: "El otro día me eché a llorar... me acuerdo mucho de él".

Manolo acompañó a España en los momentos difíciles, y también en las victorias, pero siempre animando a su querida Selección: "La cantidad de felicidad que dio solamente con un bombo y una maza", asegura Cebolleda.

La promesa que cumplirá si España gana el Mundial

Antes de empezar el torneo, David hizo una promesa que cumplirá si ganamos nuestro segundo Mundial: "Voy a ir a su lápida y pondré dos estrellas, que son las que nos merecemos". Por si fuera poco, y además de ser el responsable del bombo en la grada, es el presidente de 'Marea Roja', una de las peñas de la selección que más gente ha llevado a Estados Unidos.

David está disfrutando de cada partido con una ilusión inmensa: "El otro día, con el gol de Merino... no hay dinero. Es una satisfacción". También ha querido mandar un mensaje al cumpleañero: "Seguro que mañana marcará Lamine Yamal", concluye. Mañana animará a España para conseguir el pase a la gran final, donde se enfrentaría a Argentina o Inglaterra.

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