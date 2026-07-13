Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Incendio Bangkok

Un incendio en el interior de un bar en Bangkok deja al menos 27 muertos, varios clientes quedaron atrapados

Los bomberos consiguieron extinguir el fuego en media hora, pero cuando accedieron al interior del local la imagen era desoladora. Muchos de los fallecidos fueron encontrados en los baños. Advertimos de la dureza de las imágenes.

Incendio en un bar en Bangkok

Un incendio en el interior de un bar en Bangkok deja al menos 27 muertos, varios clientes quedaron atrapados | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Tragedia en Bangkok. Lo que debía ser una noche de celebración se ha convertido en una auténtica pesadilla. Al menos 27 personas han muerto en un incendio declarado en un bar. Varios clientes quedaron atrapados en su interior.

A las 0:26 horas (las 19:26 horas en España peninsular) sonaban las primeras alarmas en el barrio de Ladprao, Bangkok. Efectivos de bomberos de los cercanos distritos de Phaholyothin, Phayathai y Huai Khwang se personaron en la zona.

Advertimos de la dureza de las imágenes. En ellas se ve como un chorro de fuego sale a toda potencia por la puerta del establecimiento. Algunas personas consiguieron atravesarlo y escapar entre gritos de desesperación.

En solo media hora los bomberos consiguieron extinguir el fuego y acceder al interior del local, pero allí la situación es desoladora. la mayoría de las víctimas se encontraron en los baños.

Las primeras investigaciones apuntan a un cortocircuito como principal causa del incendio. Varios testigos han apuntado que las salidas de emergencia estaban obstaculizadas y se cree que algunos de los fallecidos pudieron quedar atrapados mientras intentaban salir por una de ellas.

Esta tragedia recuerda a otra también vivida en el país en 2022. En un incendio en una discoteca fallecieron 15 personas. El propietario fue acusado de homicidio por negligencia al no disponer de la licencia requerida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Israel alertó a Trump de un supuesto plan iraní para asesinarle

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo

Publicidad

Mundo

Incendio en un bar en Bangkok

Un incendio en el interior de un bar en Bangkok deja al menos 27 muertos, varios clientes quedaron atrapados

Votación en las urnas en unas elecciones

El Parlamento de Israel fija elecciones generales para octubre

Policía Canadá

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto, Canadá

Nuevo ataque en Ormuz.
guerra irán

Irán avisa a EEUU de que "la era de los acuerdos unilaterales ha terminado" y mantiene cerrado el estrecho Ormuz

Imagen de archivo de Carlos III del Reino Unido​ y el príncipe Harry.
casa real

El reencuentro entre el príncipe Harry y el rey Carlos III junto a Meghan Markle y sus hijos tras cuatro años sin verse

Imagen de archivo del skyline de Dubai.
Muerte

Muere la influencer Kauana Bilhar al caer de un piso 27: investigan si fue accidente, suicidio o crimen

Se trata de Kauna Bilhar, una influencer brasileña muy conocida en su país. Su fallecimiento deja abiertas muchas hipótesis de que ocurrió, la policía continúa investigando.

Police
Agresión Sexual

Acusados de 12 delitos de violación cuatro adolescentes tras la agresión sexual a una mujer en una vivienda

Los menores han quedado en prisión preventiva y comparecerán hoy en el Juzgado de Primera Instancia en Bristol (Reino Unido).

maleta de viaje

Viajar sin cargar con las maletas: el servicio que gana terreno entre quienes recorren varias ciudades

(Foto de ARCHIVO) Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, a bordo del Air Force One. Europa Press/Contacto/White House Press Office 15/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Trump amenaza con atacar con "mil misiles" a Irán si Teherán intenta asesinarlo

Asesinada a tiros una influencer y su pareja mientras dormían en su casa

Asesinada a tiros a una influencer costarricense y a su pareja mientras dormían en su casa

Publicidad