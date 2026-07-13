Un incendio en el interior de un bar en Bangkok deja al menos 27 muertos, varios clientes quedaron atrapados

Tragedia en Bangkok. Lo que debía ser una noche de celebración se ha convertido en una auténtica pesadilla. Al menos 27 personas han muerto en un incendio declarado en un bar. Varios clientes quedaron atrapados en su interior.

A las 0:26 horas (las 19:26 horas en España peninsular) sonaban las primeras alarmas en el barrio de Ladprao, Bangkok. Efectivos de bomberos de los cercanos distritos de Phaholyothin, Phayathai y Huai Khwang se personaron en la zona.

Advertimos de la dureza de las imágenes. En ellas se ve como un chorro de fuego sale a toda potencia por la puerta del establecimiento. Algunas personas consiguieron atravesarlo y escapar entre gritos de desesperación.

En solo media hora los bomberos consiguieron extinguir el fuego y acceder al interior del local, pero allí la situación es desoladora. la mayoría de las víctimas se encontraron en los baños.

Las primeras investigaciones apuntan a un cortocircuito como principal causa del incendio. Varios testigos han apuntado que las salidas de emergencia estaban obstaculizadas y se cree que algunos de los fallecidos pudieron quedar atrapados mientras intentaban salir por una de ellas.

Esta tragedia recuerda a otra también vivida en el país en 2022. En un incendio en una discoteca fallecieron 15 personas. El propietario fue acusado de homicidio por negligencia al no disponer de la licencia requerida.

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