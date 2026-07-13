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La pareja de Sorloth denuncia graves amenazas tras la eliminación de Noruega: "Voy a matarlo"

El jugador del Atlético de Madrid falló el que podría haber sido el gol de la victoria ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial.

Sorloth durante los cuartos del Mundial ante Inglaterra

Sorloth durante los cuartos del Mundial ante Inglaterra Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Alexander Sorloth no solo está sufriendo las consecuencias deportivas de la eliminación de Noruega en el Mundial de 2026. Su pareja, Lena Selnes, ha denunciado públicamente la oleada de insultos y amenazas que ambos están recibiendo en redes sociales después del fallo del delantero del Atlético de Madrid en los cuartos de final frente a Inglaterra.

La selección inglesa se impuso por 2-1 y selló su pase a las semifinales del torneo, donde se enfrentará a Argentina. Sin embargo, el encuentro pudo tener otro desenlace si Sorloth hubiera aprovechado una clarísima ocasión de gol en la que su compañero Erling Haaland estaba prácticamente solo ante Pickford.

"Sé amable y suicídate"

A través de una historia publicada en Instagram, Lena Selnes mostró algunos de los mensajes que ha recibido desde la eliminación de Noruega. Entre ellos aparecen amenazas e insultos de extrema gravedad como: "Sé amable y suicídate, idiota", "Voy a matarlo", "Lo van a matar" o "Dile a tu marido que se vaya de Noruega y huya de la colina". La pareja del delantero aseguró que las amenazas no solo han llegado a través de redes sociales, sino también por correo electrónico.

Lena Selnes anunció que no dejará pasar lo ocurrido y que tomará medidas legales contra los responsables de estos mensajes. Además, quiso lanzar una reflexión sobre el ambiente que genera el fútbol cuando se cruzan determinadas líneas: "La Copa del Mundo trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar".

Un fallo que marcó la eliminatoria

Sorloth dispuso de una ocasión muy clara para dar la victoria a Noruega frente a Inglaterra, pero no logró convertirla: el rojiblanco decidió jugársela en lugar de darle el balón a Haaland, que encaraba prácticamente sólo a Pickford.

Poco después, los ingleses certificaron su clasificación para las semifinales con un tanto de Jude Bellingham en la prórroga. Este miércoles los de Thomas Tuchel buscarán un puesto en la final frente a la Argentina de Lionel Messi.

Tras el encuentro, el delantero del Atlético de Madrid se convirtió en uno de los principales señalados por parte de algunos aficionados, una situación que ha terminado derivando en una campaña de odio contra él y su familia.

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