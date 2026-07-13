Fuerteventura registra un terremoto de magnitud 3,2 sentido por la población

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 ocurrido esta madrugada al noroeste de la isla canaria de Fuerteventura.

El seísmo ha tenido lugar a las 01:55 horas a una profundidad de 15 kilómetros, con epicentro en el Atlántico. Según ha precisado el Instituto Geográfico Nacional en un comunicado, el terremoto ha sido sentido.

No es la primera vez que se registra un terremoto en esta isla. El pasado 30 de junio, también en la madrugada, el Instituto Geográfico Nacional localizó otro seísmo en la misma franja atlántica.

Segundo seísmo en dos semanas

En aquella ocasión fue de una magnitud de 3,9 y a 16 kilómetros bajo el lecho marino, en el canal que separa Gran Canaria y Fuerteventura. Aquel temblor desveló a vecinos de decenas de barrios y fue percibido con especial claridad en el municipio grancanario de Telde, en núcleos como Las Huesas, Las Remudas o el Lomo de la Herradura.

Tal y como indican en el periódico Canarias7, otras personas notaron el temblor en Fuerteventura, en Antigua y Pájara, y en diferentes puntos de Gran Canaria desde Cercados de Espino hasta La Aldea, pasando por Moya o San Mateo.

Los seísmos en el canal situado entre Gran Canaria y Fuerteventura son recurrentes. Durante el último mes, el IGN ha localizado cuatro terremotos en esta zona: dos de magnitud 2,3, los días 26 y 29 de junio, otro de 2,2 el día 6 de junio, y el detectado en la madrugada de este martes, de 3,9.

Más de 1.200 seísmos en una semana

Según indican en 'El Día' tras recoger los datos del Instituto Volcanológico de Canarias, en la última semana de junio se registraron un total de 1.248 terremotos de baja magnitud en el conjunto del archipiélago.

El valor máximo de ellos fue de 2,7 y estaba relacionado con un terremoto ocurrido el 21 de junio y localizado a unos 60 kilómetros al noroeste de la isla de Fuerteventura.

Precisamente, durante esa última semana del pasado mes de junio, Tenerife vivió una semana muy activa en cuanto a sismicidad con al menos tres enjambres de microterremotos bajo las faldas del Parque Nacional del Teide.

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