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Imputado el Alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral a una exconcejala

Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles por el PP, declarará como investigado el próximo 9 de octubre.

La exedil de Móstoles

La exedil de Móstoles Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha sido imputado por la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles por presuntamente acosar sexual y laboralmente a una exconcejal de su partido, el PP.

La jueza ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular, entre los cuales se encuentra el también exconcejal popular Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado tras mostrar solidaridad con su compañera.

La denunciante ratificó la querella

La exedil del PP de Móstoles denunciante ratificó el pasado mes de junio la querella presentada contra el regidor, en la que detallaba a la jueza que hubo hasta tres proposiciones sexuales por parte de Bautista ante las que ella se negó. Sería a partir de su negativa cuando el alcalde de Móstoles comenzaría a acosarla laboralmente.

La fechas de las declaraciones

La declaración de Manuel Bautista tendrá lugar el 9 de octubre, la de los tres testigos que trabajan en al ayuntamiento el 23 de ese mismo mes, y por último el 6 de noviembre será la del marido de la exconcejala y otros dos cargos del ayuntamiento.

Denuncia también al PP

El abogado de la denunciante declaró que su cliente, la exconcejala "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso por parte del partido" y que incluso se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular, por no ampararla.

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