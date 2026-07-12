Irán avisa a EEUU de que "la era de los acuerdos unilaterales ha terminado" y mantiene cerrado el estrecho Ormuz

El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que "la era de los acuerdos unilaterales ha terminado", tras una nueva noche de ataques cruzados entre ambos países y en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz.

"La era de los acuerdos unilaterales ha terminado. Os lo dijimos: cumplid vuestra palabra o pagad el precio. La realidad está llamando a la puerta", ha escrito Qalibaf en una publicación difundida a través de la red social X.

El dirigente iraní ha acompañado su mensaje con la imagen de uno de los puntos del memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán, en el que se aborda la reapertura del estrecho de Ormuz. En la imagen aparece subrayada la frase "la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias".

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Estados Unidos e Irán suscribieron ese documento con el objetivo de poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio recientemente por terminado lo pactado tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

La advertencia de Qalibaf se produce después de que Estados Unidos lanzara el sábado, hora de Washington y ya domingo en Irán, una nueva oleada de ataques contra territorio iraní que posteriormente dio por concluida.

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la operación se produjo después de que Irán bombardeara un buque con bandera chipriota que navegaba por el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tensión del conflicto.

El mando militar estadounidense aseguró que sus fuerzas atacaron alrededor de 140 objetivos militares iraníes, entre ellos instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de munición, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

Los ataques fueron ejecutados con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques de la Armada estadounidense.

Durante la madrugada, medios iraníes informaron de varias explosiones en la provincia de Bushehr, donde se encuentra una central nuclear, así como en distintas localidades próximas al estrecho de Ormuz. Por el momento, las autoridades no han comunicado daños materiales ni víctimas.

Irán responde contra bases estadounidenses

Teherán respondió a los bombardeos lanzando misiles y drones contra varios países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses, entre ellos Jordania, Kuwait, Catar y Baréin.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que la ofensiva se llevó a cabo como respuesta a un "ataque aéreo" de Estados Unidos "contra varias bases costeras y antenas de telecomunicaciones en la costa sur" de Irán.

El cuerpo militar iraní también anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso" y advirtió de que cualquier intento extranjero de abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente.

Según la radiodifusora estatal iraní IRIB, la decisión se adoptó después de que varias embarcaciones ignoraran las instrucciones de circular exclusivamente por una zona autorizada.

La Guardia Revolucionaria indicó que uno de los buques puso en peligro la seguridad marítima y fue detenido después de que las fuerzas iraníes efectuaran disparos de advertencia.

Las autoridades iraníes han asegurado que no permitirán el tránsito de embarcaciones mientras continúe la intervención de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y han amenazado con responder a cualquier nueva operación estadounidense, incluidos posibles ataques contra bases norteamericanas en la región.

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