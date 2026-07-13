Asesinan de un tiro en la cabeza a Kinu Rochford, exjugador de baloncesto de 35 años, en pleno torneo en Nueva York

Kinu Rochford, exjugador de baloncesto de 35 años, fue asesinado en unas pistas de baloncesto en Harlem (Nueva York) tras recibir un disparo en la cabeza. Un siniestro en el que también se vieron involucradas otras dos personas que resultaron heridas.

Rochford recibió un disparo en la cabeza

El tirador, según la policía, se dio a la fuga y además del fallecimiento de Rochford, las otras dos personas heridas, un hombre de 28 años y una mujer de 22, están fuera de peligro.

Se enzarzó en una discusión con alguien del público

El suceso tuvo lugar en partido nocturno en el Kingdome, un torneo que se juega en las Torres Luther King Jr y en el que llegaron a jugar estrellas de la NBA como McGrady y Metta World Peace. Rochford estaba viendo un partido a pie de pista cuando se enzarzó en una discusión con alguien del público (había cerca de 500 personas) y terminó recibiendo un disparo mortal en la cabeza. Pese a que fue atendido poco después y enviado a un hospital cercano, terminó falleciendo.

"Tengo el corazón roto por su familia, esta violencia sin sentido se tiene que acabar"

"Tengo el corazón roto por la familia de Kinu Rochford, esta violencia sin sentido se tiene que acabar. Los ciudadanos de Nueva York merecen pasar el verano viendo y practicando deporte, siendo parte de estos eventos que son importantes para la comunidad y en lugares públicos donde las familias y los vecinos pueden reunirse, sin riesgo de acabar siendo víctimas de las armas de fuego", explicó Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Rochford nació en Nueva York en 1990 y disputó su etapa universitaria entre 2009 y 2013 en Globe Tech y Fairleigh Dickinson. Posteriormente inició una trayectoria profesional que, hasta su retirada en 2021, le llevó a competir en ligas de Países Bajos, Israel, Francia, Kosovo, Reino Unido, Islandia y Suiza, entre otros países. Tras poner fin a su carrera deportiva, trabajaba en Nueva York para una organización dedicada a asistir a personas sin hogar

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