Del bulldog francés 'desterrado' a los mensajes a Ester Expósito: los memes calientan el España-Francia

El balón todavía no ha empezado a rodar, pero el España-Francia ya se está jugando... en internet. Llegan las semifinales más esperadas del Mundial de 2026 y las redes sociales han convertido el duelo entre la Roja y los 'Bleus' en un festival de memes donde prácticamente todo vale.

Uno de los vídeos más compartidos tiene como protagonista a un bulldog francés. ¿Su 'delito'? Haber nacido con pasaporte canino francés. Sus dueños, españoles, le colocan un cartel anunciando que tiene prohibida la entrada en casa hasta que pase el partido. Pero tranquilidad para los amantes de los animales: todo forma parte de una broma que está arrancado miles de carcajadas.

No es el único. También han aparecido gatos, loros y todo tipo de mascotas que, según sus dueños, ya tienen claro con quién van en la primera semifinal que se disputará en Dallas (EE.UU.). Y es que la rivalidad histórica entre ambos países ha encontrado un filón humorístico en los animales domésticos.

'Bad Romance' y Ester Expósito

La música tampoco se ha librado. Una de las tendencias del momento utiliza la canción Bad Romance, de Lady Gaga, cuyo estribillo ha sido adaptado por los aficionados con una versión mucho menos romántica y bastante más futbolera, jurando que no quieren ser franceses: "I don't wanna be Freeench…!".

La creatividad tampoco ha dejado escapar a los protagonistas indirectos del partido. Una de las publicaciones que más se ha viralizado es el mensaje que un seguidor envió en Instagram a la actriz Ester Expósito, pareja de Kylian Mbappé, pidiéndole entre bromas que hiciera todo lo posible para que el delantero francés llegara 'cansado' a la semifinal.

La tortilla... ¿española o francesa?

Y, como no podía ser de otra manera, la eterna batalla culinaria también ha entrado en escena. La tortilla española contra la tortilla francesa vuelve a convertirse en símbolo de una rivalidad deportiva que, al menos en internet, se vive con mucho sentido del humor.

De momento todo son bromas, vídeos y montajes. A partir de este martes por la noche, cuando el árbitro señale el inicio del partido, llegará el momento de que hablen los futbolistas. Hasta entonces, los memes ya han ganado el primer asalto de este España - Francia.

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