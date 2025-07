Día, hora y dónde ver el partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz en Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz suma y sigue en la defensa de su doble corona en Wimbledon (2023 y 2024) y el miércoles despachó al universitario Oliver Tarvet en tres sets (1-6, 4-6 y 4-6) para sumar su victoria número 20 en el grand slam británico en 22 apariciones en el All England Club. El murciano, que también acumula una racha de 20 triunfos consecutivos para encadenar títulos en Roma, Roland Garros y Queen's, supo sujetar a un impetuoso Tarvet en la Centre Court de Wimbledon para alcanzar la tercera ronda, donde se medirá al ganador del Felix Auger-Aliassime - Jan-Lennard Struff.

Y es que la falta de luz llevó a la suspensión del partido entre el canadiense y el alemán cuando se habían jugado dos sets (6-3 y 6-7 (11)), por lo que el murciano deberá esperar a este jueves para conocer a su rival en el partido de tercera ronda de Wimbledon. Tras la agonía que vivió ante Fognini en su estreno en el All England Club, Carlos Alcaraz sufrió mucho menos ante Tarvet, aunque una vez más su saque no acabó de funcionó y el tenista británico dispuso de hasta 11 bolas de break, logrando dos roturas ante el español.

"Me está costando un poco con el saque, lo noto diferente respecto a Queen's, por las pelotas, por la velocidad. Hoy me he sentido con más confianza, un poco mejor. El servicio es lo que más me importa ahora mismo. Es el arma más clave ahora. En mi debut me fui de la pista no muy contento con el saque. Hoy me he visto algo mejor. Puedo mejorar. Estoy muy contento de que hoy me haya visto un poco mejor que en el primer partido. Hay cosas que puedo mejorar, pero me he sentido bien en la pista", analizó Alcaraz tras su triunfo ante Tarvet.

Respecto a sus sobresalientes estadísticas sobre hierba, con 20 triunfos en 22 partidos en Wimbledon, el fenómeno de El Palmar le resto importancia.

"No es algo que prestemos mucha atención, porque sinceramente si no me lo hubieras dicho no lo hubiese sabido. Ahora mismo ya no tengo vértigo ninguno en saber estadísticas, y una vez las sé las disfruto. Me siento orgulloso de poner mi nombre en esa lista de leyendas", reconoció Alcaraz.

Auger-Aliassime o Jan-Lennard Struff, el rival de Alcaraz el viernes

Carlos Alcaraz deberá esperar a este jueves para conocer el nombre de su próximo rival en Wimbledon. En la tercera ronda se verá las caras o con el canadiense Felix Auger-Aliassime o con el alemán Jan-Lennard Struff. En el momento de la suspensión del partido entre ambos, el duelo estaba empatado a un set (6-3 y 6-7 (11)).

El reciente ganador de Roland Garros tiene el cara a cara ganado ante ambos tenistas. Frente a Felix Auger-Aliassime, Alcaraz presenta un 3-4 a su favor, habiendo decantado los últimos cuatro duelos ante el canadiense de su lado: semifinal JJOO París 2024, 1/8 de final de Roland Garros 2024, 1/16 de final de Indian Wells 2024 y 1/4 de final de Indian Wells 2023.

Respecto a Jan-Lennard Struff, el murciano presenta un 3-1 favorable en el cara a cara ante el alemán. El murciano se ha impuesto en los tres últimos partidos ante el tenista de Warstein: 1/8 de final del Mutua Madrid Open 2024, final Mutua Madrid Open 2023 y primera ronda de Wimbledon 2022.

Día y hora del partido de tercera ronda de Wimbledon 2025 de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz jugará su partido de tercera ronda en Wimbledon 2025 ante el ganador del Felix Auger-Aliassime - Jan-Lennard Struff el viernes 4 de julio en un horario por confirmar por parte del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

