Alcaraz entra en el 'club de los 20': "Ya no tengo vértigo ninguno en saber estadísticas"

Carlos Alcaraz alcanzó este miércoles una cifra histórica en Wimbledon. Con su triunfo sobre Oliver Tarvet, el murciano sumó su vigésima victoria en el torneo, convirtiéndose en el segundo tenista más rápido en lograrlo tras el mítico Rod Laver. El propio Alcaraz, sin embargo, reconoció que no sigue de cerca este tipo de datos.

"Me siento orgulloso de poner mi nombre en esa lista de leyendas"

"No es algo que prestemos mucha atención, porque sinceramente si no me lo hubieras dicho no lo hubiese sabido. Ahora mismo ya no tengo vértigo ninguno en saber estadísticas, y una vez las sé las disfruto. Me siento orgulloso de poner mi nombre en esa lista de leyendas", explicó en rueda de prensa.

Alcaraz ha conseguido esas 20 victorias en Wimbledon distribuidas a lo largo de cinco ediciones: una en 2021, tres en 2022, siete tanto en 2023 como en 2024 y dos en esta edición de 2025. Su victoria ante Tarvet le ha permitido elevar su récord de partidos en el torneo a 20-2... o lo que es lo mismo, el vigente campeón ha ganado un 90,9% de los encuentros que ha encarado en Wimbledon a lo largo de su joven carrera.

Necesita mejorar su servicio

Pese al buen momento, el número 2 del mundo admitió que su servicio ha dado un paso atrás desde Queen's, sobre todo en su debut en el torneo ante Fabio Fognini: "Me está costando un poco con el saque, lo noto diferente respecto a Queen's, por las pelotas, por la velocidad. Hoy me he sentido con más confianza, un poco mejor. El servicio es lo que más me importa ahora mismo. Es el arma más clave ahora. En mi debut me fui de la pista no muy contento con el saque. Hoy me he visto algo mejor. Puedo mejorar", explicó.

"Estoy muy contento de que hoy me haya visto un poco mejor que en el primer partido. Hay cosas que puedo mejorar, pero me he sentido bien en la pista", añadió el de El Palmar.

Escabechina en primera ronda

Suma ya el español más de 45 horas sin caer en Wimbledon y además acumula 14 triunfos seguidos en hierba desde que perdiera con Jack Draper en Queen's el año pasado. Por si fuera poco, la escabechina en primera ronda le ha 'limpiado' su parte del cuadro. En ese sentido, Alcaraz fue claro: "Del 30 para arriba hay un nivel muy alto. Hay que respetar a todos los jugadores. Hay que entrar a pista con la conciencia de saber que todo puede pasar y que podemos sufrir con cualquier jugador por el nivel que se está viendo".

