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Muere Eduardo Portela, presidente de la ACB entre 1990 y 2013

El icónico presidente de la ACB ha fallecido a los 91 años.

Eduardo Portela, en abril de 2023

Eduardo Portela, en abril de 2023 Efe

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Luto en el baloncesto español tras la muerte este jueves de Eduardo Portela, presidente de la ACB entre 1990 y 2013, a los 91 años. La propia Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ha confirmado el fallecimiento de Portela.

"Nos ha dejado Eduardo Portela (1934-2026), el hombre de la acb. Forjó paso a paso la acb desde su nacimiento hasta convertirla en una de las mejores competiciones del mundo. Gerente (1982-1990), presidente (1990-2013) y presidente de honor desde entonces, lo ha sido todo para la acb y para el baloncesto. Nunca te olvidaremos. Descansa en paz", informaba la ACB este mismo jueves.

Eduardo Portela, que primero ejerció como entrenador y también como director deportivo en clubes como el Barcelona, con el que ganó una Copa del Rey, fue una figura clave en la fundación de la asociación de clubes en el año 1982, siendo gerente hasta 1990, año en el que dio el salto a una presidencia, siempre mostrándose un precursor de la modernización de la competición.

La ACB le dedicó un vídeo a Eduardo Portela, destacando "un legado inolvidable para toda la acb, el baloncesto y el deporte español".

Entre los cambios de los que de una manera o de otra fue partícipe se encuentran la llegada del 'playoff', la del All Star y la de una Copa del Rey en formato de sede única desde 1983 que, años más tarde, en 1986, se convirtió en la Final a Ocho actual. Además, en 2004 'reinventó' la Supercopa de España con un sistema con semifinales y final con cuatro equipos; trabajó para que los clubes fueran cada vez más profesionales y en la gestión directa del arbitraje con la pionera implantación de tres colegiados por partido; se esforzó por mejorar las retransmisiones; e insistió para que todos los clubes jugaran en pabellones de al menos 5.000 espectadores; según destaca la ACB en su comunicado.

Luto en el basket español

Varios clubes destacaron la figura de Eduardo Portela, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona. El club blanco lamentó su fallecimiento y mostró las "condolencias a su familia y seres queridos".

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Portela, presidente de honor de la ACB, presidente entre 1990 y 2013 y gerente entre 1982 y 1990. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz", indica el Real Madrid en sus redes sociales.

Por su parte, el Barcelona lamentó el fallecimiento del mítico presidente de la ACB y destacó su pasado en el club azulgrana.

"El FC Barcelona lamenta profundamente la pérdida de Eduardo Portela, figura destacada de la sección de baloncesto y de nuestro deporte. Fue entrenador en tres etapas (1964-67, 1977 y 1979), secretario técnico entre 1974 y 1981, y gerente entre 1981 y 1982", apuntó la entidad catalana en una mensaje publicado en las redes sociales.

"Fue uno de los impulsores de la ACB, creada en 1983 y de la cual era presidente de honor. Nuestro más sentido pésame a su familia, amistades y a todo el mundo del baloncesto. Descanse en paz", indica el Barça.

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