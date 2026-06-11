Roberto Brasero y el tiempo en el Mundial 2026: "Hay sedes como Houston o Dallas que pueden llegar a los 35º o 38ºC"

El partido entre México y Sudáfrica abrirá este jueves el Mundial 2026, una cita en la que 48 países pelearán por coronarse campeones en la final del próximo 19 de julio. La Copa del Mundo se va a jugar en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y en 16 sedes, cambiando de forma radical las condiciones de temperatura y humedad entre las mismas. Lo que sí está garantizado es el calor y la alta humedad en algunos lugres como Houston, Dallas, Miami o Ciudad de México.

Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, ha ofrecido una pincelada de lo que espera a futbolistas y aficiones en el próximo Mundial 2026. "Hay sedes como Houston o Dallas que pueden llegar a los 35º o 38ºC... Monterrey, en México. Pero no solo eso, también tienes mucha humedad y eso incrementa el calor de manera que el cuerpo lo sufra", explica Roberto Brasero.

Un grupo de investigadores británicos han recreado las condiciones a las que se enfrentarán miles de aficionados en las diferentes sedes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Estamos midiendo 36ºC con un 75% de humedad", explica Joe Costello, profesor de Fisiología Ambiental en Portsmouth. Serán condiciones similares a un día cualquier en alguna sede del Mundial, como Miami. Y ese calor asfixiante tiene consecuencias graves.

"Sarpullidos, calambres y golpes de calor que, en algunos casos, pueden ser mortales", advierte Joe Costello.

El sindicato de futbolistas (FIFPro) avisa que uno de cada cuatro partidos se va a disputar superando los límites de seguridad recomendados.

"Los jugadores tienen adaptación, pero los aficionados bajan del avión sin estar preparados. Muchos vienen de países similares, pero otros como los ingleses y escoceses, no lo estarán", explica Tom Williams, profesor de Fisiología del Deporte en Portsmouth.

La ONU avisa sobre un "riesgo extremo" de calor en varias sedes del Mundial

Un estudio publicado por el International Journal of Biomethereology avisa sobre un "riesgo extremo" de calor en seis sedes (Monterrey, Miami, Boston, Kansas City, Nueva York y Filadelfia) en base a las temperaturas registradas en esos meses en 2025.

La FIFA ha tomado medidas para combatir el calor y ha dispuesto una pausa de hidratación obligatoria de tres minutos entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo, al margen de la temperatura que haga en ese momento. La FIFA también prevé que puedan disputarse partidos bajo techo y con aire acondicionado en Atlanta, Dallas y Houston, estadios con techo retráctil.

El secretariado permanente para el Cambio Climático de la ONU, con sede en Bonn (Alemania), aventura un Mundial 2026 donde el elevado calor será uno de los protagonistas, condicionando muchos partidos.

"Todos estamos viendo un partido pero se interrumpe porque hace mucho calor para los jugadores, para los aficionados, para todos", indica el secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, en referencia a las interrupciones de los partidos, en un comunicado.

"No es aleatorio, es el cambio climático. El planeta se está calentando desde hace más de un siglo por el uso de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. Eso calienta la atmósfera y ahora lo estamos sintiendo en todas partes", recuerda Simon Stiell.

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