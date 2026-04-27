Rafa Jódar se queda solo en Madrid tras las derrotas de Davidovich y Mérida

El tenis español se ha quedado en manos de Rafa Jodár. El tenista de Leganés es ya el único superviviente de La Armada en el Mutua Madrid Open después de las derrotas de este lunes de Dani Mérida y Alejandro Davidovich. El tenista de tan solo 19 años derrotó anoche a Joao Fonseca en un trepidante partido (7-6(4), 4-6, 6-1) y este martes jugará por un puesto en los cuartos de final ante el checo Vit Kopriva.

La de este lunes no ha sido una buena jornada para el tenista español en la Caja Mágica. Alejandro Davidovich cedió ante Casper Ruud (6-3 y 6-1), vigente campeón del Mutua Madrid Open, en un duelo en el que el jugador danés fue muy superior al tenista malagueño, quien admitió que lo pasó "mal" durante su lesión abdominal, explicando que estuvo "tres semanas en una camilla sin entrenar" por lo que se va "contento" de su participación en el Mutua Madrid Open a pesar de haber recibido "una paliza" por parte de Casper Ruud.

Dani Mérida también se despidió este lunes del Mutua Madrid Open al ceder en dos sets (6-4 y 6-2) frente a Stefanos Tsitsipas. El tenista griego solventó el choque en una hora y nueve minutos, poniendo fin a la gran actuación del jugador español en la capital de España.

"He aprendido que estoy capacitado para competir en estos torneos. Ahora debo mejorar físicamente, tenísticamente y, sobre todo, el gestionar un poco mejor los momentos que a lo mejor no estoy acostumbrado a este tipo de partidos, con la grada llena con tanta gente. Es algo que va a ser un aprendizaje muy grande para la próxima vez", explicó Mérida tras la derrota ante Tsitsipas.

En los otros duelos de este lunes, el argentino Francisco Cerúndolo ganó al italiano Luciano Darderi, por 6-2 y 6-3, y alargó su idilio con el Masters 1.000 de Madrid que le situó en cuartos de final hace dos temporadas, en 2024, y en semifinales el pasado curso.

Francisco Cerúndolo se medirá en octavos de final con el belga Alexander Blockx, verdugo del canadiense Felix Auger Aliassime (7-6(3) y 6-3).

Por su parte, Daniil Medvedev ganó con solvencia al noruego Nicolai Budkov Kjaer, uno de los prometedores jugadores del circuito, por 6-3 y 6-2 en poco más de una hora. El jugador moscovita se enfrentará en 1/8 de final al ganador del partido entre el italiano Flavio Cobolli o el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

Resultados del Mutua Madrid Open | Lunes 27 de abril

Alexander Blockx def. Felix Auger-Aliassime (7-6(3) y 6-3)

Daniil Medvedev def. Nicolai Budkov Kjaer (6-3 y 6-2)

Casper Ruud def. Alejandro Davidovich (6-2 y 6-1)

Francisco Cerúndolo def. Luciano Darderi (6-3 y 6-3)

Stefanos Tsitspias def. Dani Mérida (6-4 y 6-2)

Alexander Zverev def. Atmane (6-3 y 7-6(2))

Flavio Cobolli def. Adolfo Daniel Vallejo (6-3 y 6-2)

Jakub Mensik def. Karen Khachanov (4-6 y 6-7(11))

Octavos de final | Martes 28 de abril

Jannik Sinner vs Cameron Norrie

Vit Kopriva vs Rafa Jódar

Tomás Martín Etcheverry vs Arthur Fils

Jiri Lehecka vs Lorenzo Musetti

Stefanos Tsitsipas vs Casper Ruud

Francisco Cerúndolo vs Alexander Blockx

Daniil Medvedev vs Flavio Cobolli

Alexander Zverev vs Jakub Mensik

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