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La atleta paralímpica Eva Moral salta al cine: "No quería que fuera una historia para dar pena"

La atleta paralímpica Eva Moral es parte del reparto de 'Todos los Colores', una película en la que representa su propio papel en la vida. Un persona vitalista que cumple sus sueños y hace de la silla de ruedas una forma de vida.

Eva Moral, atleta paralímpica y actriz

La atleta paralímpica Eva Moral da el salto al cine con la película 'Todos los Colores' | Vanessa Blasco | Fernando de Dios

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Vanessa Blasco
Publicado:

Eva Moral es atleta paralímpica y ahora también actriz. Interpreta a Laura, una exigente entrenadora para Belén, una joven adolescente también en silla de ruedas a la que le está costando encontrar su sitio. La película 'Todos los colores' es el salto a la gran pantalla para Eva. "Hay una parte del personaje que se asemeja mucho a mí y en ese sentido ha sido fácil", así nos cuenta Eva Moral a Antena 3 Deportes cómo ha sido el rodar una película.

Nunca ha querido dar pena y no quiere una actitud paternalista ante una persona que se encuentra en una silla de ruedas, por eso Eva antes de aceptar el papel, quiso leer primero el guion para conocer la historia que debía de interpretar. Para Eva la forma en la que se contase la historia era importante.

"Huyo mucho de esos mensajes de pena en el día a día pero me gustó mucho como se trataba el tema en la película, sin dramas y en tono de comedia, me gustó como se hilaba todo en el guion", reconoce Eva Moral, quien deja claro en sus palabras que para ella estar en un silla de ruedas no la hace diferente y no quiere un trato especial por parte de otras personas.

"Es raro verse en la gran pantalla"

Tras leer el argumento, Eva dijo sí a la dirección de 'Todos los colores' y comenzó el rodaje, madrugones que combinaba con entrenamientos y muchas horas en el plató de grabación. "Es raro verse en la gran pantalla, haber grabado trocitos y luego verlo todo montado es curioso", una experiencia que ha permitido a Eva conocer el mundo del cine, un mundo al que no imaginó pertenecer.

Una vez metida en esta aventura de rodar la película 'Todos los colores', Eva aprovechó para aprender y quedarse con todo porque quién sabe si este es el comienzo de una carrera. "Estuve aprendiendo de todos, que no se me escapase nada", apunta Eva Moral.

Uno de los sueños cumplidos de Eva ha sido el deportivo. Tras quedarse en silla de ruedas por una caída sufrida con la bicicleta, decidió no venirse abajo y adaptar su vida pero nunca limitarla, ahora es una atleta paralímpica. "He estado en dos Juegos Paralímpicos, tengo una medalla de bronce conseguida en los juegos de Tokio en triatlon y ahora estoy luchando por estar en Los Ángeles 2028", señala Eva Moral.

Ella es madre, esposa, abogada, deportista y ahora también actriz, no sabe si volverá a repetir experiencia en la gran pantalla. Eva Moral quiere disfrutar de su vida y probar experiencias sin freno.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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