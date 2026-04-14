Carlos Alcaraz - Thomas Machac: Horario y dónde ver el partido de octavos del trofeo Conde de Godó en directo

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell tras imponerse a Otto Virtanen (6-4 y 6-2) en un estreno más complicado de lo previsto. El español, con poco tiempo de adaptación tras la final de Montecarlo, tuvo que esforzarse para superar a un rival que le exigió desde el inicio y ante el que además arrastró molestias físicas.

Molestias en la muñeca derecha

El bicampeón del Trofeo Conde de Godó no encontró su mejor versión en el primer set. Aunque logró cerrarlo sin ceder su saque, tuvo que salvar varias bolas de rotura que evidenciaron la falta de sensaciones en su juego. Además, justo antes de sellar la manga, tuvo que recibir atención por molestias en la muñeca.

En el segundo parcial, Alcaraz logró encontrar mayor estabilidad, aunque también cedió su servicio en una ocasión. Sin embargo, su mayor regularidad y capacidad de respuesta le permitieron romper en tres ocasiones el saque del finlandés para encarrilar el partido y cerrar el triunfo con autoridad.

Volverá a la pista el jueves

El murciano tendrá ahora dos días de margen para recuperarse físicamente, ya que descansará el miércoles y no volverá a la pista hasta el jueves, cuando buscará un hueco en cuartos. Un debut con más dificultades de las esperadas que, sin embargo, refuerza la capacidad competitiva de Alcaraz en un torneo en el que busca volver a levantar el título que ya ganó en 2022 y 2023.

Su rival en segunda ronda será el checo Tomas Machac, 47 del circuito ATP, que reaccionó para imponerse por 2-6, 6-4 y 6-1 en una hora y 39 minutos al argentino Sebastián Báez y avanzar a la segunda ronda.

El objetivo del murciano en Barcelona es claro: recuperar el número 1 del mundo en un torneo que ya conquistó en 2022 y 2023... si las molestias le dejan. "Siempre salen pequeños detalles, pequeñas molestias, no juego mañana y espero que no sea nada", declaraba el de El Palmar tras ganar al finés.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Machac

El Carlos Alcaraz - Thomas Machac, partido de octavos de final del Conde de Godó 2026, se juega el jueves 16 de abril en horario todavía por confirmar en el pista Rafa Nadal del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

La crónica del partido, todos los resultados y la última hora del Barcelona Open Banc Sabadell se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

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