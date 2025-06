Carlos Alcaraz sobrevive a un gran Jaume Munar y ya está en cuartos de Queen's

Carlos Alcaraz cerró su pase a los cuartos de final del ATP500 de Queen's tras ganar este jueves en tres sets (6-4, 6-7 y 7-5) a Jaume Munar, una batalla que se prolongó durante tres horas y 23 minutos. El murciano, reciente ganador en Roland Garros, eleva su racha de triunfos consecutivos a 15, desde ceder ante Holger Rune en la final del Conde de Godó. Por el camino ha conquistado el Masters de Roma, Roland Garros y ha sumado dos victorias (Walton y Munar) sobre la hierba del Queen's Club, donde fue campeón en 2023.

Sus estadísticas en hierba también asustan: 26 victorias y tres derrotas a lo largo de su carrera. Dos títulos en Wimbledon (2023 y 2024) y uno en Queen's (2023). Solo Jannik Sinner (Wimbledon 2022), Medvédev (Wimbledon 2021) y Jack Draper (Queen's 2024) han sido capaces de doblegar al tenista de El Palmar sobre césped.

Le costó y mucho a Carlos Alcaraz superar a un Jaume Munar que llevó al genio de El Palmar hasta el tercer set. Sin ofrecer su mejor versión, el murciano ganó otra batalla tenística, una buena muestra de la madurez mental que ha adquirido el tenista de El Palmar en los últimos meses.

Jaume Munar entregó el primer set en una desconexión en el tercer juego, cuando entregó su saque con tres dobles faltas. El balear pagó caros esos errores y Alcaraz, sin brillar en exceso, cerró el primer set (6-4) en 46 minutos.

Munar, lejos de venirse abajo, comenzó a crecer sobre la hierba del Queen's Club y puso en muchos aprietos a Carlos Alcaraz en el segundo set. En el sexto juego de la segunda manga, estando 2-3 arriba en el marcador, a Munar se le escaparon dos bolas de break. Siguió insistiendo el balear en busca de su oportunidad y llegó en forma de cuatro bolas de set en el décimo juego. Alcaraz logró salvar las cuatro opciones de su rival para igualar a cinco.

Munar encuentra el premio en su octava bola de set

No se arrugó un Munar que se adjudicó su siguiente servicio para garantizarse el tie-break. Aún tuvo otras dos bolas de break y de set, seis en total, sobre el servicio del murciano. Alcaraz las neutralizó todas.

En el tie-break las espadas se mantuvieron en todo lo alto y Jaume Munar encontró el premio a su persistencia al cerrar el segundo parcial en su octava bola de set, la primera que disfrutó al saque (6-4, 6-7(7)).

Resurge Alcaraz rumbo a cuartos de Queen's

El murciano regresó de forma inmediata en el inicio del tercer y definitivo set: break inicial para ponerse 2-0 arriba. Pero Jaume Munar respondió con un contrabreak para devolver la igualdad (2-2). La batalla era total en el Andy Murra Arena y el balear logró otro break para poner contra las cuerdas al murciano (2-3). Con la confianza de esas dos roturas, Munar se soltó sobre la pista ante un desdibujado Alcaraz y gozó de servicio para colocarse 3-5 arriba.

Ahí apareció la fe inquebrantable del murciano para lograr un break y volver a tener vida en el partido (4-4). Alcaraz conservó sus dos siguientes servicios y dio la estocada definitiva cuando Munar sacaba para irse al tie-break (6-4, 6-7 y 7-5). Pese a que no brilló como en otros días, Alcaraz ofreció otra prueba de se madurez mental y ya está en cuartos de final y a tres triunfos de un nuevo título en 2025, sería el quinto tras haber conquistado ya Rótterdam, Montecarlo, Roma y Roland Garros.

'¿Tres horas y media? ¿Estamos en tierra batida?', escribió el de El Palmar a la cámara. "No me creo que esté aquí. No me rendí", resumió Alcaraz tras superar otra batalla tenística.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com