Ander Garaiar hace historia al llevarse el primer oro español en 100 metros lisos

Ander Garaiar ha logrado este viernes la medalla de oro en 100 metros lisos en el Europeo Sub-20 de Tampere (Francia). El joven vasco, de 18 años, ha pasado a la historia del atletismo nacional al convertirse en el primer español en conseguir la medalla de oro en esta prueba.

Con un tiempo de 10.40 segundos, el oriundo de Oiartzun se proclamó campeón de la prueba más rápida del atletismo, coronando finalmente la grandísima temporada que venía haciendo. Se ha impuesto en el crono al neerlandés Jozuah Revierre y al británico Teddy Wilson, que compartieron la plata con un tiempo de 10.47, ya que empataron hasta en las milésimas.

El español, que entrena en San Sebastián bajo las órdenes de un histórico atleta como es Valentín Rocandio, era el segundo atleta más joven de la final. En la prueba, fue el segundo más rápido saliendo de tacos (0.116), superado por el italiano Daniele Orlando, pero luego hizo gala de su sorprendente aceleración para superar a su rival y colocarse en cabeza de carrera.

"He salido muy bien de tacos, y a partir del metro 10 me he visto solo. Llegando a la meta he mirado a la izquierda, he visto que estaba solo y ahí he sabido que había ganado. Sabía que había posibilidades, pero tampoco pensaba que iba a ganar", declaraba el vasco, muy emocionado tras la carrera.

Meses atrás superó el récord de España en 200 metros con 20.74 en la categoría sub-20, que antes tenía Daniel González con 20.78. En el hectómetro, cada vez ha ido recortando sus marcas de velocidad; empezó el año con 10.63 y en el Campeonato de Gipuzkoa destrozó su marca y paró el cronómetro en 10.29.

Oro en disco de Andrea Tankeu

Veinte minutos después de que Ander Garaiar se proclamara campeón de Europa de 100 metros lisos, la discóbola Andrea Tankeu también se coronaba campeona en la final de disco, logrando además marca personal (54,28). La Santanderina de padres cameruneses venía de lograr un bronce la pasada semana en el Campeonato de España absoluto.

Tankeu mejoró ese registro en su tercer lanzamiento y se colocó en cabeza de la final por delante de la alemana Curly Brown, una atleta de casi 59 metros que se tuvo que conformar con la plata con 54,16. La danesa Anne Juul Jensen (52,63) completó el podio.

