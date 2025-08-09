Ter Stegen recapacita, firma el informe médico y recupera la capitanía

Ter Stegen lanzó un comunicado a través de sus redes sociales después de que el FC Barcelona le retirara la capitanía este jueves y le abriera un expediente disciplinario. En el escrito, el guardameta se muestra conciliador con el club y da un giro de 180º a la tensa situación que se había generado con su negativa a firmar la autorización para que el club remita a LaLiga su informe médico. Si bien es cierto que el meta ha decidido acercar posturas, su mensaje también guarda algún recado al club, al afirmar que se han dicho muchas cosas falsas sobre él.

El alemán ha cambiado totalmente de postura. Hasta el momento no quería saber nada del club, llegando a rechazar un encuentro cuando el equipo volvió de la gira asiática, sin embargo, ahora acepta sentarse a dialogar con el club con la finalidad de resolver la situación, admitiendo que está dispuesto a firmar la autorización para que el Barça pueda enviar su informe médico. De esta manera y siempre que la comisión médica de su visto bueno, el FC Barcelona podrá inscribir a Joan García.

El comunicado de Ter Stegen

"Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir.

En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad. La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos. Además, anuncié públicamente el plazo de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el Club.

También me gustaría dejar claro - a raíz de ciertas especulaciones - que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del Club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta.

A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total.

Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del Club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida. Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: Os quiero, culers!".

