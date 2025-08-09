Incendios
Última hora de los incendios en España, en directo: El fuego en Aranjuez obliga a desalojar a 40 personas y el de San Bartolomé de Pinares se sitúa en nivel 2 de peligrosidad
En la madrugada de este viernes se ha declarado un incendio en Aranjuez. Sigue aquí la última hora sobre los incendios en España.
El incendio forestal declarado durante la madrugada de este sábado en Aranjuez ha obligado a desalojar a unos 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas de la localidad ante la proximidad de las llamas. Por el momento, tan solo se ha desalojado la primera fila de casas de esta urbanización y no se ha dado ningún caso de intoxicación por inhalación de humo y ninguna vivienda ha resultado afectada. 13 dotaciones entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales trabajan en las labores de extinción.
Por otro lado, en Ávila y Cáceres decenas de viviendas han tenido que ser desalojadas por los incendios que se declaraban este viernes. El fuego que más preocupa es el de la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares, que está catalogado con nivel 2 de peligrosidad. La cercanía de las llamas es tal que obligaba a interrumpir el tráfico ferroviario con Madrid.
Nivel 2 en Ávila
El incendio que se declaraba a las 14:45 horas de este viernes en Ávila, concretamente en el municipio de San Bartolomé de Pinares, obligaba a desalojar dos barrios del municipio abulense de Las Navas del Marqués.
Las viviendas desalojadas se encuentran en una zona de frondosos pinares, lo que podría complicar las labores de extinción que desarrollan numerosos medios desplegados por la Junta de Castilla y León, a los que se han sumado también varias unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Los fuegos en Galicia, controlados
En cuanto a los fuegos que han estado activos estos últimos días en Galicia, a excepción de uno en A Fonsagrada (Lugo), están todos controlados, al igual que el de Tarifa (Cádiz).
Última hora de los incendios en España, en directo: Desactivado el nivel 1 en el fuego que obligó a desalojar unas 50 viviendas en Cáceres
El Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) ha desactivado, a las 00:30 horas de la madrugada de hoy, el nivel 1 de peligrosidad en el incendio declarado en el término municipal de Aldea del Cano, próximo a la capital cacereña, que la pasada tarde obligó a desalojar a entre 40 y 50 viviendas del paraje 'Las Albarranas', en la urbanización La Zafra del pantano de Valdesalor.
Aún así, en la zona permanecen trabajando 11 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 4 agentes del medio natural, 4 técnicos de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en su cuenta de 'X'.
Última hora de los incendios en España, en directo: Declarado un incendio en una empresa de químicos en La Cartuja Baja (Zaragoza)
Un incendio que se declaraba esta madrugada en una empresa de químicos en el polígono industrial de La Cartuja Baja (Zaragoza), en el que no se han registrado daños personales, ha obligado a cortar la circulación ferroviaria en la zona y a confinar a los vecinos en sus viviendas, aunque ambas medidas ya se han levantado.
El incendio, que no ha causado heridos, se ha originado en la empresa de químicos industriales Adiego Hermanos y a esta hora evoluciona de forma favorable, según ha informado el Gobierno de Aragón, que ha anunciado que hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y un técnico de emergencias del 112.
Última hora de los incendios en España, en directo: Las zonas urbanizadas no corren peligro en el incendio de Ávila
La Junta de Castilla y León ha informado de que las zonas urbanizadas "no corren peligro", después de los "esfuerzos para su proyección" hayan resultado "efectivos" en el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila), cuyo avance ha obligado a evacuar los barrios de La Estación y Ciudad Ducal, en el municipio abulense de Las Navas del Marqués (5.300 habitantes).
Última hora de los incendios en España, en directo: 40 desalojados por el fuego en Aranjuez hoy
Unos 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas de Aranjuez han tenido que ser desalojados en la madrugada de este sábado ante la proximidad de las llamas del incendio forestal declarado en este municipio.
El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que han desalojado solo la primera fila de casas de esta urbanización.
De momento, no se ha dado ningún caso de intoxicación por inhalación de humo y ninguna vivienda ha resultado afectada.
Estaremos muy pendientes de la evolución de este incendio.
Última hora de los incendios en España, en directo
Buenos días y bienvenidos a las noticias de última hora sobre los incendios activos en España hoy.
Aquí podrás seguir la cobertura, minuto a minuto, sobre todo lo que va ocurriendo.
