Última hora de los incendios en España, en directo: El fuego en Aranjuez obliga a desalojar a 40 personas y el de San Bartolomé de Pinares se sitúa en nivel 2 de peligrosidad

El incendio forestal declarado durante la madrugada de este sábado en Aranjuez ha obligado a desalojar a unos 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas de la localidad ante la proximidad de las llamas. Por el momento, tan solo se ha desalojado la primera fila de casas de esta urbanización y no se ha dado ningún caso de intoxicación por inhalación de humo y ninguna vivienda ha resultado afectada. 13 dotaciones entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales trabajan en las labores de extinción.

Por otro lado, en Ávila y Cáceres decenas de viviendas han tenido que ser desalojadas por los incendios que se declaraban este viernes. El fuego que más preocupa es el de la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares, que está catalogado con nivel 2 de peligrosidad. La cercanía de las llamas es tal que obligaba a interrumpir el tráfico ferroviario con Madrid.

Nivel 2 en Ávila

El incendio que se declaraba a las 14:45 horas de este viernes en Ávila, concretamente en el municipio de San Bartolomé de Pinares, obligaba a desalojar dos barrios del municipio abulense de Las Navas del Marqués.

Las viviendas desalojadas se encuentran en una zona de frondosos pinares, lo que podría complicar las labores de extinción que desarrollan numerosos medios desplegados por la Junta de Castilla y León, a los que se han sumado también varias unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los fuegos en Galicia, controlados

En cuanto a los fuegos que han estado activos estos últimos días en Galicia, a excepción de uno en A Fonsagrada (Lugo), están todos controlados, al igual que el de Tarifa (Cádiz).

