Iñigo Martínez se despide de sus compañeros antes de poner rumbo al Al-Nassr

Íñigo Martínez está a punto de dejar el FC Barcelona por el Al Nassr saudí. El jugador lleva varios días negociando con el club árabe las condiciones y las conversaciones están muy avanzadas entre las dos partes, a falta de un acuerdo definitivo que podría anunciarse en breve.

El Barça no pondrá ninguna pega a la marcha del jugador y no pedirá ningún traspaso por la salida del zaguero, ya que tras la última renovación que firmó con los azulgrana se acordó que, en caso de que un club se interesara por él y al vasco le sedujera la operación, el Barcelona le dejaría libre. El club entiende que Íñigo ha sido honesto desde que llegó y un ejemplo para sus compañeros, por lo que desde Can Barça quieren valorar su actitud facilitando su marcha si así lo desea.

En medio de un gran problema con el 'Fair Play' y que, de momento, los azulgrana no pueden inscribir a varios de sus jugadores, el club se ahorra los 14 millones de salario del central de Ondárroa, aunque de momento no podrá disponer de todo ese dinero, puesto que no están en la famosa regla 1:1.

De esta manera se marcha uno de los titulares indiscutibles de la temporada pasada, que formó zaga con Pau Cubarsí y dirigió con gran autoridad la defensa azulgrana. Ahora, el club deberá encontrar su recambio, pero podrá aprovechar el 'overbooking' de centrales del que dispone. Christensen (cuya salida estaba planteada por la directiva), Cubarsí, Araujo y Eric García, además de Koundé y Gerard Martín, que pueden jugar en la posición.

En la despedida de Íñigo Martínez, que recogió sus últimas pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper, ha estado presente el presidente de la entidad Joan Laporta, quien quiso saludar en persona y junto al resto de la plantilla al central.

