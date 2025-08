Zverev compara a Alcaraz con grandes leyendas del tenis: "El único que lo tiene es Carlos"

Alexander Zverev, actualmente número tres del mundo en el ranking ATP, por detrás de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, se deshizo en elogios hacia el murciano, llegando incluso a compararle con el mismísimo Rafa Nadal o el suizo Roger Federer, dos de los más grandes tenistas de la historia.

El de Hamburgo analizó en una entrevista con 'Nothing Major Podcast', que el juego de Carlos Alcaraz es el "único diferente al resto de tenistas", además de señalar el dominio que tiene el español en la tierra batida: "Jugar contra Carlos en tierra batida es uno de los retos más difíciles que hay ahora mismo en el circuito", señaló.

Por otro lado, el alemán explicó que "ya no existe la finura de Roger o los top spins de Rafa, el único que lo tiene es Alcaraz... el resto juegan muy parecido. Todos le pegan muy duro a la bola, pero jugan muy similar". Alcaraz, por su parte, ya ha conseguido conquistar cinco Grand Slam y es uno de los referentes actuales tanto dentro como fuera de la pista.

Un poco de chocolate

En una entrevista reciente con Financial Times, el murciano confesó como equilibra su vida profesional con la personal: "Si juegas todos los días y no te tomas un descanso para desconectar, esa emoción se va desvaneciendo. Por eso siempre intento encontrar momentos de diversión, de ganas, de vivir. Me como una hamburguesa antes, durante o después de un torneo. Siempre me permito algún postre, algo de chocolate, eso no me supone ningún problema", confiesa. "La comida de mi madre siempre es la mejor, y bebo champán y Coca-Cola, algo que no hago durante los torneos y tampoco me excedo, por supuesto", continúa explicando sobre los pequeños caprichos que se da.

Alcaraz, tras perder la final de Wimbledon ante Jannik Sinner, decidió no acudir al Masters 1000 de Toronto para desconectar y recargar pilas para preparar el US Open 2025, que se disputará del próximo 24 de agosto al 7 de septiembre. El murciano volvió hace unos días a los entrenamientos y estará presente en el Masters 1000 de Cincinnati, antesala del último y cuarto 'grande' de la temporada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com