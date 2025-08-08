Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Iskander Sagarminaga, el vasco que domina los mares

Iskander ha completado el temido Canal del Norte nadando. Ya ha completado 3 de los 7 mares, además de conquistar la Triple Corona.

Iskander

Javier Elizalde | Daniel Valares
Publicado:

El nadador, Iskander Sagarminaga, sigue aumentando su lista de retos completados. El último, uno de los más duros del mundo, cruzar el Canal del Norte a nado. Tras dos años de preparación, varios intentos y dos viajes, Iskander consiguió lograr la hazaña en 10 horas y 28 minutos: "Tuve 11 horas para superar una prueba que suele durar unas 14", asegura Iskander.

El Canal del Norte se encuentra entre Irlanda del Norte y Escocia. La temperatura de sus aguas ronda los 13 grados y Sagarminaga se enfrentó a ello sin neopreno: "El mismo día tienes: sol, lluvia, sol con lluvia, viento...una locura.". A esta dificultad, se le suma la compañía de las grandes medusas, Cabeza de León. "Tenía que ir esquivándolas y había veces que me tenía que sumergir", nos comenta el vasco.

Nadando con animales

Las peculiares medusas Cabeza de León, del Canal del Norte, son los últimos seres vivos a los que Sagarminaga se ha enfrentado: "Es enorme. Tiene un volumen como de 3 metros. Y una cabeza del tamaño de una mesa de cocina", pero no es el único. Ya en el Canal de Catalina se vio con diversos seres vivos que le acompañaron durante su travesía. "Tiburones, ballenas, delfines, leones marinos...", enumera; además, tiene anécdotas con los tiburones: "Cuando vi algo blanco que pasaba por debajo, dije: no pienses, que ya no te va a pasar nada".

A por los 7 mares

Tras lograr la heroica de completar la Triple Corona (Canal de la Mancha, Manhattan y el Canal de Catalina), el siguiente reto de Iskander es conquistar los 7 mares, de los cuáles, ya ha recorrido 3, incluyendo este último. Sagarminaga terminó la prueba de la Triple Corona, más el reto del Canal del Norte en 35 días: "Tres meses llenos de retos y aventuras". Y durante este mes lleno de nuevas experiencias, vio algo que no olvidará jamás: "Ves toda la ciudad con rascacielos y zonas verdes, que no te imaginas que están"

