Tragedia en el boxeo: muere un púgil por una lesión cerebral en la pelea por el título

Shigetoshi Kotari sufrió graves lesiones cerebrales durante el combate y cuyas secuelas no pudo superar.

Shigetoshi Kotari

Shigetoshi Kotari @WorldBoxingOrg

Daniel Caballero
Publicado:

Otra trágica muerte de un púgil se suma al mundo del boxeo al conocerse el fallecimiento del japonés Shigetoshi Kotari, que murió días después de su pelea por el título superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico (OPBF) celebrada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio.

El boxeador murió por una lesión cerebral, provocada por los golpes recibidos durante el combate contra Yamato Hata. En esa misma velada, Hiromasa Urakawa sufrió un hematoma cerebral y tuvo que ser operado de urgencia tras el combate.

El combate entre Kotari y Hata llegó hasta el duodécimo asalto (de tres minutos cada uno) y acabó en empate. Tras abandonar el ring, Kotari, de 28 años, se desplomó y fue trasladado al hospital. En la primera exploración que le fue realizada se descubrió un hematoma subdural por el que fue sometido a una cirugía cerebral. Sin embargo, no pudo superar las secuelas y murió seis días más tarde.

La muerte del púgil, con un balance de 8-2-2 y dos victorias por K.O. fue anunciada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). "El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, que sucumbió a las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto”, comentó la OMB en sus redes sociales.

"Un guerrero en el ring, un luchador de espíritu se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad del boxeo japonesa, concluye la OMB. Tras la cirugía de emergencia de Kotari, que desgraciadamente no sirvió para salvar su vida, así como la de Urakawa, la Comisión de Boxeo de Japón ha tomado la decisión de que los combates de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico sean a 10 asaltos y no a 12.

