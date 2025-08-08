Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Multan a Lamine y Lewandowski por saltarse las normas del protocolo antidopaje

Hansi Flick recibió una sanción disciplinaria por "conducta antideportiva" y se perderá el debut en la Champions.

Robert Lewandowski y Lamine Yamal

Robert Lewandowski y Lamine YamalGetty

Daniel Caballero
Publicado:

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha publicado las decisiones tomadas tras la reunión del 31 de julio de 2025 en las que figuran varias sanciones al FC Barcelona como consecuencia del encuentro de vuelta de la Champions en el Giuseppe Meazza ante el Inter.

Hansi Flick ha sido sancionado con un partido por incumplir los principios generales de conducta (artículo 11(1) RD), por infligir las normas básicas de conducta decente (artículo 11(2)(b)RD) y se le impone una multa económica que asciende a los 20.000 euros. Esta sanción se aplica de la misma forma a Marcus Sorg, ayudante del técnico alemán.

Incumplimiento del reglamento de Control de Dopaje

Por otra parte, tanto Robert Lewandoswki como Lamine Yamal han sido sancionados por "incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Control de Dopaje, artículo 21.8 del Reglamento Antidopaje de la UEFA" y por "no presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje, artículo 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA". Por lo que ambos futbolistas deberán pagar 5.000 euros de multa.

Finalmente, al club se le multa por el lanzamiento de objetos por parte de los aficionados y por el encendido de fuegos artificiales, por lo que deberán pagar 5.250 y 2.500 euros respectivamente. Todas las sanciones entran en vigor de forma inmediata y afectarán al próximo compromisoeuropeo del conjunto azulgrana, que no podrá contar con Flick ni con Sorg en el banquillo.

