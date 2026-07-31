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OPERACIÓN SALIDA

Llega la mayor operación salida- retorno del verano: se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera

Desde el viernes al domingo se despliega un gran dispositivo por la operación especial de tráfico. Las autoridades han previsto unos 5,6 millones de desplazamientos por carretera en toda España.

Operación salida

Tráfico denso desde primera hora en las carreteras de Madrid, en la operación salida- retorno de agosto. | Antena 3 Noticias

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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A quienes regresan a casa después de haber disfrutado de unas merecidas vacaciones se suman todos aquellos que las comienzan. Las autoridades piden extremar las precauciones, a las que habría que añadir paciencia ante las congestiones kilométricas esperadas en las carreteras españolas durante horas punta.

Las personas que opten por este medio de viaje notarán especialmente en sus bolsillos la última subida de los precios de los carburantes. Al ya elevado precio del gasoil y la gasolina de los últimos meses, la reciente escalada bélica entre Estados Unidos e Irán encarecía el precio del petróleo, que aunque en las últimas horas ha bajado, el jueves se situaba por encima de los 89 dólares el barril -Brent-. El combustible diésel roza los 1,9 euros en las gasolineras españolas y la gasolina los 1,7€.

Recomendaciones de la DGT

La Dirección General de Tráfico -DGT- ha publicado una serie de consejos de cara a las aglomeraciones. Uno de los momentos de máximo tráfico se espera desde las 15:00 horas de la tarde de este viernes hasta que termine el día. También el sábado, primer día de agosto, cuando desde primera hora se prevén salidas masivas desde los grandes centros urbanos. La atención se centrará después en los accesos a zonas costeras principalmente, así como a las zonas de montaña destinadas al camping y la acampada.

El domingo día 2 será el turno para el primer gran regreso de la temporada vacacional. La situación se irá complicando con las horas y según nos aproximemos a las grandes ciudades. Esperándose lo más complicado de la situación por la tarde, desde las 15:00 horas hasta las 00:00 horas del lunes.

Ambos días las autoridades instalarán medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la circulación.

La DGT envía un mensaje a los conductores, a parte de la pertinente revisión del vehículo:

  • Prestar especial cuidado don la velocidad y la distancia de seguridad.
  • Preparar la ruta con antelación y mantenerse informado y pendiente de los boletines informativos.
  • En situaciones de emergencia extrema, detenerse fuera de la calzada.
  • Facilitar la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, así como a los servicios de mantenimiento de las vías.

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