El juez Calama ordena a Hacienda seguir con su investigación tributaria a Zapatero y su familia

El magistrado de la Audiencia Nacional que está instruyendo el caso Plus Ultra, Jose Luis Calama, ha ordenado a la Agencia Tributaria que continúe con la inspección fiscal que estaba llevando a cabo sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinosa, sus hijas, Laura y Alba Rodríguez y a la empresa Whathefav. La investigación se extendía también al empresario Julio Martínez, presunto testaferro de la trama, y varias sociedades mercantiles de su esfera.

Así lo ha decidido el juez Calama en un auto en el que sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza las solicitudes de tanto de Hacienda como del propio expresidente y sus hijas. Todos ellos pedían al magistrado que ordenara suspender, de forma temporal, las actuaciones de inspección abiertas. El motivo: consideraban que la inspección tributaria guardaba relación directa con la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional y por ello existía una duplicidad.

Tras esta petición, el juez decidió consultar al Ministerio Fiscal, que finalmente ha decidido oponerse "firmemente" por “ausencia absoluta” de correspondencia entre ambos procedimientos. El juez Calama coincide con esta tesis.

Aunque no han detectado ingresos del entramado, los investigadores ponen el foco en Gertudris Alcázar, su secretaria, por la compra de una vivienda por valor de 132.000 euros. "Esta propiedad fue adquirida sin hipoteca. No se han observado operaciones que justifiquen la capacidad económica mostrada"

Llama también la atención una mercantil del entorno de Julio Martínez. Registra casi dos millones de euros en entradas y salidas, frente a ingresos declarados que no llegan a los 90.000. Además, confirman que Laura y Alba se transfirieron 447.000 euros de Whatthefav a sus cuentas personales.

La excepción: las joyas

"Resulta claro que el presente procedimiento no tiene por objeto, en este momento, la investigación de delitos contra la Hacienda Pública. La única excepción se circunscribe a la pieza separada", haciendo alusión a las joyas encontradas en el despacho de Zapatero. Pero, según apunta el magistrado en el auto, "el valor de las piezas de joyería intervenidas en su oficina, cuyo alcance fiscal y penal está aún pendiente de concreción y abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones".

Una decisión que llega 24 horas después de que el juez haya decidido autorizar a la UDEF que investigue las cuentas de varios implicados en la trama Plus Ultra, incluyendo el propio Zapatero, sus hijas y su secretaria.

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