Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Tribunales

El juez Calama ordena a Hacienda seguir con su investigación tributaria a Zapatero y su familia

Sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto la Agencia Tributaria como el expresidente del Gobierno habían ordenado la suspensión del procedimiento mientras continuase la causa penal.

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo

El juez Calama ordena a Hacienda seguir investigando a Zapatero | Europa Press

Publicidad

Pedro Callejas
Pedro Callejas
Publicado:

El magistrado de la Audiencia Nacional que está instruyendo el caso Plus Ultra, Jose Luis Calama, ha ordenado a la Agencia Tributaria que continúe con la inspección fiscal que estaba llevando a cabo sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinosa, sus hijas, Laura y Alba Rodríguez y a la empresa Whathefav. La investigación se extendía también al empresario Julio Martínez, presunto testaferro de la trama, y varias sociedades mercantiles de su esfera.

Así lo ha decidido el juez Calama en un auto en el que sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza las solicitudes de tanto de Hacienda como del propio expresidente y sus hijas. Todos ellos pedían al magistrado que ordenara suspender, de forma temporal, las actuaciones de inspección abiertas. El motivo: consideraban que la inspección tributaria guardaba relación directa con la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional y por ello existía una duplicidad.

Tras esta petición, el juez decidió consultar al Ministerio Fiscal, que finalmente ha decidido oponerse "firmemente" por “ausencia absoluta” de correspondencia entre ambos procedimientos. El juez Calama coincide con esta tesis.

Aunque no han detectado ingresos del entramado, los investigadores ponen el foco en Gertudris Alcázar, su secretaria, por la compra de una vivienda por valor de 132.000 euros. "Esta propiedad fue adquirida sin hipoteca. No se han observado operaciones que justifiquen la capacidad económica mostrada"

Llama también la atención una mercantil del entorno de Julio Martínez. Registra casi dos millones de euros en entradas y salidas, frente a ingresos declarados que no llegan a los 90.000. Además, confirman que Laura y Alba se transfirieron 447.000 euros de Whatthefav a sus cuentas personales.

La excepción: las joyas

"Resulta claro que el presente procedimiento no tiene por objeto, en este momento, la investigación de delitos contra la Hacienda Pública. La única excepción se circunscribe a la pieza separada", haciendo alusión a las joyas encontradas en el despacho de Zapatero. Pero, según apunta el magistrado en el auto, "el valor de las piezas de joyería intervenidas en su oficina, cuyo alcance fiscal y penal está aún pendiente de concreción y abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones".

Una decisión que llega 24 horas después de que el juez haya decidido autorizar a la UDEF que investigue las cuentas de varios implicados en la trama Plus Ultra, incluyendo el propio Zapatero, sus hijas y su secretaria.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Pedro Sánchez defiende el indulto a Borràs y asegura que "nada tiene que ver" con la política

Pedro Sánchez en Palma

Publicidad

España

La Mareta, lugar de vacaciones de Pedro Sánchez

La Mareta se prepara para la llegada de Pedro Sánchez

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo

El juez Calama ordena a Hacienda seguir con su investigación tributaria a Zapatero y su familia

Imagen del ático adquirido por la Comunidad de Madrid en el céntrico barrio de Chamberí

El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático tras la reciente polémica y destinará el dinero a paliar los efectos de los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ático Madrid

Ayuso responde a la polémica de la compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid: "No es para mí"

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
ZAPATERO

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y de su entorno

La opinión de Vicente Vallés
Opinión

Vicente Vallés, sobre el indulto a Laura Borràs: "Coincide con el interés del Gobierno por buscar un acercamiento al partido de Puigdemont"

El director de Noticias 2 analiza la última decisión del Consejo de Ministros justo antes de las vacaciones de verano. "La noticia se ocultó deliberadamente durante horas", señala.

El exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos
Caso Leire

El juez del caso Leire cita como imputado al exdirector de la Guardia Civil

La investigación apunta a presuntas maniobras para obstaculizar causas que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Pedro Sánchez en Palma

Pedro Sánchez defiende el indulto a Borràs y asegura que "nada tiene que ver" con la política

Page

Page reconoce "dudas" sobre Zapatero: "Ser militante no significa ser cómplice"

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista

Un colaborador de la Guardia Civil asegura al juez Pedraz que Leire Díez le habló de Sánchez como 'el one'

Publicidad