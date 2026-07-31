Estados Unidos recrudece su ofensiva contra Irán mientras Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás

La tensión en Oriente Próximo ha vuelto a aumentar tras los nuevos ataques lanzados por Estados Unidos contra objetivos en Irán. Según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), la operación constituye una "respuesta contundente" a los ataques perpetrados por fuerzas iraníes, contra bases militares estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo. La ofensiva marca un nuevo episodio de la creciente confrontación entre Washington y Teherán, en un contexto de máxima inestabilidad regional.

Paralelamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un importante avance en su iniciativa para poner fin al conflicto en Gaza. El mandatario ha asegurado que la denominada Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás, y del resto de organizaciones armadas presentes en la Franja, un paso que califica como decisivo para lograr una paz duradera.

Así será el proceso de desarme

En un mensaje difundido a través de Truth Social, Trump ha explicado que el proceso de desarme se desarrollará de forma gradual y bajo un estricto sistema de supervisión. Una vez concluido, "las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza de Estabilización Internacional colaborará con una nueva fuerza policial palestina en aras de garantizar la seguridad en Gaza", ha reconocido.

El presidente estadounidense ha sostenido que este acuerdo permitirá "la creación de un nuevo Gobierno palestino", cuyo objetivo será administrar la Franja y trabajar junto a la comunidad internacional para impulsar la reconstrucción y garantizar la estabilidad.

Trump ha recordado además, que el pasado domingo el director de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, anunció que el Ejecutivo israelí había autorizado la entrada de la Fuerza Internacional de Estabilización, una misión promovida por Estados Unidos dentro de su plan para el futuro del enclave palestino.

La respuesta de Hamás

Tras el anuncio, miembros de Hamás aseguraron que existía "un acuerdo con Israel", según informaciones difundidas por el diario palestino Filastin. Días antes, el grupo había confirmado el envío de una delegación a El Cairo para reunirse con mediadores de Egipto, Qatar y Turquía y avanzar en la segunda fase de las negociaciones.

La combinación de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán y los movimientos diplomáticos en torno a Gaza, sitúa a Oriente Próximo en un momento clave con importantes consecuencias para la seguridad, y el equilibrio político de toda la región.

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