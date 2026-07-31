Castellón y Zamora centran la preocupación tras levantarse la emergencia nacional por los incendios de Ávila y Madrid

La situación de los grandes incendios forestales en España entra en una nueva fase. Tras la estabilización de los fuegos que afectaban a Ávila y Madrid, las autoridades han levantado la emergencia de interés nacional en ambas comunidades. Sin embargo, la atención se desplaza ahora a Castellón y Zamora, donde las llamas continúan activas y las condiciones del terreno siguen dificultando las tareas de extinción.

Zamora afronta horas decisivas

El incendio declarado en Fermoselle (Zamora) continúa fuera de control y mantiene evacuados 14 municipios. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para contener un fuego cuyo avance sigue condicionado por el viento y las altas temperaturas.

Los vecinos observan con preocupación la evolución de las llamas. "El fuego corre más que nosotros", lamenta uno de los residentes de Mámoles, mientras otros esperan la llegada del incendio para intentar proteger sus viviendas. La preocupación también ha alcanzado a una residencia de mayores que tuvo que ser desalojada de forma preventiva. Sus usuarios han pasado la noche en un polideportivo y ya han podido regresar. "Con un poco de miedo...", reconocía uno de los afectados tras la vuelta.

Castellón mantiene el pulso contra el fuego

La situación tampoco está resuelta en Castellón, donde los rebrotes y la complicada orografía siguen dificultando el trabajo de los equipos de extinción. Aunque algunos municipios han comenzado a recuperar la normalidad, unas 5.200 personas continúan desalojadas.

El incendio ha dejado escenas de enorme impacto entre quienes han perdido parte de su medio de vida. Es el caso de Paloma y su marido, que han visto cómo el fuego alcanzaba de nuevo su granja. "No tengo palabras", afirma ella mientras observa los daños. "Esto es una pena". Las alpacas almacenadas siguen ardiendo y el trabajo de todo un año ha quedado reducido a cenizas. "Se te va la vida", resume.

Pese a ello, algunos vecinos han podido regresar a sus casas. En Azuébar, el reencuentro con sus mascotas ha dejado imágenes de alivio tras varios días de incertidumbre. "Gracias a Dios estamos en el pueblo", celebraban algunos residentes, aunque todos permanecen pendientes de un incendio que todavía no ha sido controlado y para el que la bajada de las temperaturas durante la noche será determinante.

Libertad provisional para los detenidos por el incendio de Almorox

Por otra parte, los dos hombres detenidos por su presunta implicación en el incendio de Almorox (Toledo) han quedado en libertad provisional con cargos. Los investigados, de 51 y 42 años, tienen prohibido abandonar el país mientras continúa la investigación.

Ambos están imputados por un presunto delito contra el medioambiente. Según las primeras pesquisas, estaban realizando trabajos de soldadura o utilizando una radial, una actividad prohibida debido al elevado riesgo de incendios. El fuego calcinó alrededor de 900 hectáreas solo en la provincia de Toledo.

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