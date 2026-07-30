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La UE carga contra Infantino y abre una investigación por el plan de la FIFA para privatizar el Mundial

El comisario europeo de Deportes ha cargado públicamente contra los planes que estudia la FIFA para las próximas ediciones de la Copa del Mundo. A través de varios mensajes en sus redes sociales, cuestionó la iniciativa impulsada por Gianni Infantino para recaudar 20.000 millones de dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino Reuters

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Cinthia Piñeiro
Publicado:

Gianni Infantino vuelve a situarse en el centro de la polémica. Tras un Mundial marcado por las controvertidas pausas de hidratación, la sanción evitada a Folarin Balogun después de una llamada del presidente estadounidense Donald Trump y un espectáculo de descanso en la final que se prolongó durante media hora, el presidente de la FIFA afronta ahora críticas por un proyecto que, según sus detractores, compromete la independencia del torneo.

"Quite las manos de nuestro fútbol". Con ese contundente mensaje, el comisario de Deportes de la Comisión Europea, Glenn Micallef, respondió a la propuesta de la FIFA de abrir la puerta a la privatización del Mundial. A través de varias publicaciones en redes sociales, el dirigente europeo denunció la comercialización del fútbol. Una dinámica que, a su juicio: "Se ha vuelto corrosiva y amenaza los valores que convirtieron a este deporte en el más popular del planeta". Además, Micallef anunció que Bruselas examinará la iniciativa impulsada por Infantino, cuyo objetivo es captar alrededor de 20.000 millones de dólares.

La UEFA prepara una respuesta y convoca una reunión de emergencia

Las 55 federaciones miembro de la UEFA mantendrán esta semana una reunión extraordinaria por videoconferencia para abordar los planes de la FIFA y consensuar una respuesta. El organismo europeo considera que la propuesta, que abriría la puerta a la participación de inversores privados en el Mundial mediante la venta de una parte del torneo, supone un precedente preocupante y lamenta no haber sido informado ni consultado durante su elaboración.

Al mismo tiempo, la UEFA ha elevado el tono con un comunicado en el que asegura que el proyecto impulsado por la FIFA "cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar" y añadieron que "la UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte".

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