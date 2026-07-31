Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Slavko Vincic, arbitro de la final del Mundial: "Messi se comportó con deportividad durante todo el partido"

El colegiado esloveno rompe su silencio once días después de arbitrar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Slavko Vincic habla con Leo Messi durante la final del Mundial 2026

Slavko Vincic habla con Leo Messi durante la final del Mundial 2026 Reuters

Publicidad

El árbitro esloveno Slavko Vincic, que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina el pasado 19 de julio, ha hablado tan solo once días después de dirigir el partido más importante de su carrera y el último, al anunciar su retirada a los 46 años.

El ya excolegiado esloveno ha charlado con el medio 'Sport' de su país y ha hablado sobre la final entre España y Argentina, destacando que "Leo Messi se comportó con deportividad durante todo el partido".

Slavko Vincic no quiso ir más allá en su conversación con el capitán de Argentina y subrayó que "dejaré esa conversación en el terreno de juego".

El ya exárbitro esloveno reconoció que la designación para dirigir la final en el MetLife Stadium "fue un shock" para él.

"Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. También me sentí orgulloso de la Federación Eslovena de Fútbol y del cuerpo arbitral", confirmó de forma tajante Vincic. "Sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término", indica Slavko Vincic al medio esloveno Sport.

"La responsabilidad es enorme, aunque creo que nuestra estrategia fue la correcta"

El excolegiado de 46 años reconoce que arbitrar ese partido supuso una responsabilidad y presión enormes.

"Toda una carrera arbitral termina reducida a un solo partido. La responsabilidad es enorme, aunque creo que nuestra estrategia fue la correcta", subraya Slavko Vincic.

Por último, el excolegiado esloveno realizó una defensa del videoarbitraje como herramienta de ayuda para los árbitros durante los partidos.

"Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. No me imagino, en estos momentos, arbitrar sin la ayuda de la tecnología", reconoció Slavko Vincic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El vídeo que confirma la recuperación de Carlos Alcaraz: golpeando con la derecha a gran intensidad

Carlos Alcaraz entrenando en Murcia

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz entrenando este viernes en Murcia

Carlos Alcaraz realiza su primer entrenamiento al aire libre tras su lesión de muñeca

Imagen de archivo del Broad Peak

Tragedia en el Broad Peak: cuatro cuerpos localizado tras la desaparición de diez alpinistas en una avalancha

Slavko Vincic habla con Leo Messi durante la final del Mundial 2026

Slavko Vincic, arbitro de la final del Mundial: "Messi se comportó con deportividad durante todo el partido"

Una imagen del futbolista Bismar Córdoba
Fútbol

Muere Bismar Córdoba, futbolista colombiano de 33 años, a raíz de un cáncer

Carlos Espí celebra un gol con el Levante
Fichajes

El Real Madrid contrata a Carlos Espí para las próximas cinco temporadas

Franco Baresi, en una imagen de archivo
Fútbol

Muere Franco Baresi, leyenda del AC Milan y uno de los mejores defensores de la historia, a los 66 años

El fútbol mundial está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi, tres veces campeón de Europa con el AC Milan y campeón del mundo (1982) con la selección italiana.

Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, en Doha (Qatar) en 2022
Fútbol

UEFA anuncia que sus federaciones nacionales no participarán en competiciones FIFA

El máximo organismo del fútbol europeo se planta ante la FIFA y su intención de vender a inversores privados para de la Copa del Mundo.

Julián Álvarez en el partido ante el Tottenham

La RFEF abre un procedimiento disciplinario al Barcelona por el caso Julián Alvarez

Carlos Alcaraz y su nuevo peinado

El brutal look de Carlos Alcaraz antes de su vuelta a las pistas

Carmen Pérez e Ivàn Penalba, en la Badwater

Carmen Pérez hace historia en la Badwater, la carrera más extrema del mundo

Publicidad