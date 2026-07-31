Slavko Vincic, arbitro de la final del Mundial: "Messi se comportó con deportividad durante todo el partido"

El árbitro esloveno Slavko Vincic, que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina el pasado 19 de julio, ha hablado tan solo once días después de dirigir el partido más importante de su carrera y el último, al anunciar su retirada a los 46 años.

El ya excolegiado esloveno ha charlado con el medio 'Sport' de su país y ha hablado sobre la final entre España y Argentina, destacando que "Leo Messi se comportó con deportividad durante todo el partido".

Slavko Vincic no quiso ir más allá en su conversación con el capitán de Argentina y subrayó que "dejaré esa conversación en el terreno de juego".

El ya exárbitro esloveno reconoció que la designación para dirigir la final en el MetLife Stadium "fue un shock" para él.

"Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. También me sentí orgulloso de la Federación Eslovena de Fútbol y del cuerpo arbitral", confirmó de forma tajante Vincic. "Sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término", indica Slavko Vincic al medio esloveno Sport.

"La responsabilidad es enorme, aunque creo que nuestra estrategia fue la correcta"

El excolegiado de 46 años reconoce que arbitrar ese partido supuso una responsabilidad y presión enormes.

"Toda una carrera arbitral termina reducida a un solo partido. La responsabilidad es enorme, aunque creo que nuestra estrategia fue la correcta", subraya Slavko Vincic.

Por último, el excolegiado esloveno realizó una defensa del videoarbitraje como herramienta de ayuda para los árbitros durante los partidos.

"Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. No me imagino, en estos momentos, arbitrar sin la ayuda de la tecnología", reconoció Slavko Vincic.