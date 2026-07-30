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Ceuta pide la emergencia nacional tras llegar unos 2.000 inmigrantes a nado y morir ahogado un joven

Más de 100 menores y cientos de adultos han accedido a nado esta pasada madrugada a Ceuta, siendo 2.000 en la última semana. En la pasada madrugada, ha sido recogido un cadáver la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo.

Vista de la entrada ilegal a nado en Ceuta de migrantes.

Vista de la entrada ilegal a nado en Ceuta de migrantes. EFE

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Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido este jueves al Ejecutivo de Pedro Sánchez que declare la emergencia nacional y tome el "mando único" para dar una "respuesta enérgica, decidida e inmediata" a la crisis provocada por la llegada a nado de hasta 2.000 inmigrantes irregulares a la ciudad en la última semana, y que ha dejado ya al menos un muerto esta pasada noche.

Vivas detalla que esta cifra es "el equivalente al 2% de toda la población de Ceuta" lo que, en su opinión, es igual que si en España entran por vía marítima "un millón de personas en los últimos 10 días".

Además, explica que la sobreocupación del área de menores es ya de "un 2.400%".

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha declarado en una entrevista en Cadena SER.

El presidente de Ceuta indica que "el número de migrantes que hay fuera del Centro de Estancia Temporal para adultos" ya "es superior al número de inmigrantes que hay dentro". Y señaló que "la consecuencia más lamentable" es que "en el último mes han aparecido en el mar 60 cadáveres".

También advierte de que la población ceutí siente, "de manera justificada, vulnerabilidad e inseguridad". "En consecuencia", afirmó que a su ciudad autónoma le "corresponde mantener una postura de lealtad institucional, sentido de Estado y responsabilidad" y cumplir con su "deber y obligación" de "pedir auxilio, socorro ante una situación verdaderamente preocupante, crítica, grave y de emergencia".

Vivas confirma también que ya ha trasladado esa petición a través de la delegación del Gobierno, los ministros y secretarías de Estado; y espera ahora que "surta efecto" porque, señala, ha "encontrado comprensión en las conversaciones".

El presidente de Ceuta considera que lo más urgente ahora es "atender la saturación de los centros de acogida, tanto de adultos como de menores". En el caso de los adultos, que son competencia de la Administración General del Estado, aboga por "establecer recursos provisionales y de emergencia". Y sobre los menores, competencia de la ciudad autónoma, pide "apoyo financiero" para gestionar la situación.

También ha propuesto "intensificar la colaboración por parte de Marruecos por si se puede cortar esta esta entrada masiva" y "reforzar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en efectivos y en medios, tanto en lo que se refiere al ámbito fronterizo como al de la seguridad ciudadana". Sobre esto último, pide aprobar la proposición de ley presentada por el PP en el Congreso para modificar la Ley de Extranjería y "corregir" la "laguna que ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo".

Hallado el cuerpo de un joven migrante en Ceuta

Otra noche de "gran presión" migratoria, señala la Guardia Civil, que ha vuelto a dejar la entrada ilegal en Ceuta de decenas de migrantes marroquíes y argelinos, principalmente jóvenes, y el hallazgo de un nuevo cadáver que ha sido recogido del mar cerca de la costa ceutí.

La Guardia Civil ha advertido de que, a primeras horas de esta mañana, ha sido localizado un nuevo cadáver de un joven migrante, que ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.

Cerca de 130 menores magrebíes han llegado Ceuta a nado desde Marruecos desde la tarde del pasado miércoles, según datos de la Ciudad Autónoma, que ya acoge este jueves a 700, mientras la víspera eran 570 y el martes 420.

En la madrugada de este jueves, la Salvamar Atria de Salvamento Marítimo y la LS Hipatia de Cruz Roja han rescatado a 99 personas, todas ellas de origen magrebí. La primera embarcación ha desembarcado en el Muelle España a 69 adultos, cuatro menores varones y dos niñas.

Encuentran otro cadáver en Málaga

Otro cadáver, supuestamente migrante, han sido hallado por Salvamento Marítimo en la costa occidental de la provincia de Málaga, el cuarto en esta semana. El cuerpo se encontraba en el mar por un velero frente al Puerto de la Duquesa en Manilva y una patrullera de Salvamento Marítimo lo ha rescatado, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

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