Tragedia en el Broad Peak: cuatro cuerpos localizado tras la desaparición de diez alpinistas en una avalancha

El mundo del alpinismo sigue al minuto la última hora de lo ocurrido en el Broad Peak, de 8.047 metros de altura y ubicado en la cordillera del Karakórum, después de que una avalancha ocurrida este jueves sorprendiera a diez alpinistas. A esta hora, las autoridades paquistaníes han localizado los cuerpos de cuatro montañeros. Entre los desaparecidos se encuentra el montañista nepalí Nirmal Purja, de 43 años, que tiene el récord de ascenso más rápido de las 14 montañas más altas del mundo, informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban el viernes, señaló Sajid Hussain, subdirector del departamento de turismo en la región de Gilgit-Baltistán de Pakistán. La búsqueda se estaba centrando en un "área remota y difícil", añadió Hussain.

Fuentes de seguridad paquistaníes han explicado que los cuatro cuerpos encontrados aún no habían sido recuperados, sin ofrecer más detalles sobre el lugar dónde fueron localizados.

"Seguimos esperanzados de recuperar con seguridad a los escaladores desaparecidos. Se informa que todo el equipo ha estado sin comunicación desde la avalancha", indica el Club Alpino de Pakistán

El ACP informó la víspera de que había recibido noticias "muy preocupantes" sobre una avalancha que alcanzó al equipo de montañistas, liderado por el reconocido escalador Nirmal Purja. El nepalí es famoso por haber escalado las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros en poco más de seis meses en 2019.

China ofrece colaboración a Pakistán

El resto del grupo está compuesto por el paquistaní Sohail Sakhi, la omaní Nadhira Al Harthy, la estadounidense Mallory Geis, el chino Wang Zhong y los nepalíes Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa y Gyalu Sherpa.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, ha señalado este viernes en una rueda de prensa que las autoridades chinas estaban "verificando urgentemente la situación y recopilando información" y que "están dispuestas a ofrecer ayuda según los requerimientos de la parte de Pakistán".

La compañía de senderismo Seven Summit Treks tenía tres guías sherpa entre los escaladores desaparecidos, ha indicado Chhang Dawa Sherpa, miembro del directorio.

Chhang detalló que la última ubicación rastreada de los miembros del equipo en el momento de la supuesta avalancha estaba a 6,600 metros (21,653 pies) y "cayeron directamente desde allí".

El Broad Peak, la duodécima montaña más alta del mundo y un auténtico desafío

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán.

El Broad Peak debe su nombre a su característica más distintiva: una cresta cimera inusualmente larga y extensa que se prolonga a lo largo de unos 2 kilómetros. Esta cresta alargada confiere a la montaña una silueta ancha y vasta cuando se contempla desde la distancia, diferenciándola de los perfiles más afilados y piramidales de muchos picos vecinos como el K2, situado a tan solo 8 kilómetros de distancia.