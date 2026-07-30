La RFEF abre un procedimiento disciplinario al Barcelona por el caso Julián Alvarez

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto un procedimiento disciplinario extraordinario al Barcelona por presuntos contactos con Julián Alvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid con contrato en vigor hasta 2030. El organismo ha noticiado este jueves el procedimiento a ambos clubes y el Barça puede presentar alegaciones.

El Atlético de Madrid decidió denunciar al club presidido por Joan Laporta el pasado 30 de junio ante la RFEF y la FIFA por presuntos contactos mantenidos con el delantero argentino, futbolista con contrato en vigor.

El Comité de Disciplina de la RFEF ha designado un instructor para la tramitación del procedimiento y el Barcelona está a la espera de que le comuniquen las fechas para presentar alegaciones.

"Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", avisó el pasado 30 de junio el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín.

Laporta reconoce la oferta por Julián y cuestiona a los dirigentes rojiblancos

Un avisó que no pareció preocupar al Barcelona porque Joan Laporta insistió, solo un día después, en que habían realizado "una oferta con luz y taquígrafos" al Atlético por el delantero argentino, asegurando que no entendía la postura de los dirigentes rojiblancos.

"No será la primera vez que hacemos una operación y siempre se han realizado, salvo alguna conflictiva, acordadas y sin problema. Esta es más sensible, bueno. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante y es una propuesta que mantenemos hasta que consideremos que la tenemos que mantener. El Atlético se está cerrando en banda y esperemos que recapaciten. Lo de los tuits era anecdótico. Pero esto de ir a la UEFA o a la FIFA no sé a que viene. Parece que hay gente allí con ganas de liarla, porque no tiene sentido", indicó Laporta.

"Hemos hecho una oferta, de club a club, con luz y taquígrafos. Entendemos que no vende porque no tiene alternativas. Cuando tengan alternativas, si quieren, y esta oferta está vigente, nos interesa hacer la operación. Ahora veo que ha habido una serie de actuaciones que ellos sabrán lo que han hecho. No veo la lógica que le han puesto a este tema. Los de los tuits fue anecdótico. Todos los representantes del Atlético son gente con mucha experiencia y no sé a qué viene su estrategia. La respeto, pero ahí tienen nuestra oferta, si quieren aceptar, encantados", apuntó Laporta.

Julián pide su salida y "cumplir mi sueño"

El caso Julián Alvarez saltó por los aires el pasado 22 de junio, cuando el propio delantero argentino manifestó de forma pública su deseo de salir del Atlético de Madrid tras un partido de Argentina en el Mundial 2026.

"La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club (Atlético de Madrid), con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró la 'Araña' a ESPN.

Tras la reclamación del Atlético, junto con el análisis de la documentación presentada por él mismo, el Comité de Disciplina de la RFEF tomó este jueves la decisión de incoar el citado procedimiento disciplinario extraordinario al Barcelona para determinar si los presuntos contactos pueden infringir las normas deportivas.