Carlos Alcaraz se rinde a su nuevo entrenador, Samu López, tras romper con Ferrero: "Ahora mismo es el mejor que hay en el mundo"

Carlos Alcaraz cumplió con creces en su debut del Open de Australia ante Adam Walton y aprovechó para reafirmar a su actual entrenador Samu López justo un mes después de la inesperada ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Tras anunciarse la decisión comenzaron los rumores sobre el futuro de Carlos en el tenis y la capacidad de Samu de poder dirigir al tenista como primer entrenador.

"Samu me da todo lo que puede aportar un entrenador hoy en día"

"Cada persona, cada entrenador, es diferente. Unos te aportan una cosa y, otros, otra. Lo que él me da es todo lo que me puede aportar un entrenador hoy día. Samu no ha sido número 1, ni tenista profesional top, pero es un grandísimo técnico. No ha tenido el reconocimiento que merecía", empezó diciendo el número 1 del mundo.

López, que hasta entonces actuaba como segundo técnico, fue nombrado mejor entrenador del año 2025 junto a Juan Carlos Ferrero, una distinción que llegó semanas antes de la ruptura entre Ferrero y Alcaraz.

"Es el mejor entrenador que hay ahora mismo"

Sobre los nombres que se llegaron a barajar tras dejar a Ferrero, Carlitos dejó patente su confianza en Samu López: "Me han querido colocar muchos entrenadores y no me parece justo porque es uno de los mejores o el mejor entrenador que hay ahora mismo. Lo que te aporta, es mucho de lo que no muchos entrenadores te pueden aportar", explicó el de El Palmar.

El número 1 de la ATP comenzó 2026 con una contundente y trabajada victoria ante el australiano Walton (6-3, 7-6 y 6-2), y ya espera al alemán Yannick Hanfmann en segunda ronda: "Tengo dos días de descanso, quiero ir a jugar al golf y desconectar de cara al siguiente partido", admitió. Alcaraz busca en Melbourne ganar su primer Open de Australia y convertirse en el más joven de la historia en hacerse con los cuatro majors (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), algo que conseguiría con 22 años y casi 9 meses, superando así el récord que ahora mismo ostenta Rafa Nadal (24 años y tres meses).

Ferrero: "Os iré contando sobre nuevos proyectos"

A su vez, el ya exentrenador del murciano, Juan Carlos Ferrero, compartió en su Instagram, horas antes del debut de Alcaraz, una reflexión grabada en la que agradecía el cariño y el apoyo de tantas personas después de separar su camino del de Carlos. Además, aseguró estar disfrutando de esta nueva etapa: "Estoy muy contento de pasar más tiempo en casa con mi familia, es siempre de agradecer después de tanto viaje y tanto tiempo fuera de casa" y avisó de que mantendrá informados a sus seguidores sobre sus nuevos proyectos: "Pasado un tiempo seguro que me entran muchas ganas de volver al circuito. Os iré contando nuevos proyectos que me vayan saliendo durante el año".

