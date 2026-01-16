Boris Becker: "Alcaraz es más artista, pero Sinner es quizá más equilibrado mentalmente"

La leyenda del tenis Boris Becker ha analizado en el diario As y otros medios internacionales la actualidad de su deporte de cara al Open de Australia y el inicio de la temporada.

¿Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? ¿A quién ve favorito el alemán en el primer Grand Slam de la temporada? "Sinner lo ha ganado dos veces y Alcaraz todavía no. La presión está sobre Alcaraz, sin Ferrero a su lado, para demostrar algo. ¿Es lo suficientemente bueno? Sí. ¿Es lo suficientemente talentoso? Sí. Hablemos dentro de dos semanas y veamos si tenemos un nuevo campeón en Melbourne. Hoy, sobre el papel, diría que Sinner es el favorito".

"Creo que esa es la belleza de una rivalidad como la de Sinner y Alcaraz: se hacen mejores mutuamente"

Becker también analiza quién tiene, a su juicio, más margen de mejora: "Carlos es más el artista, en su día perfecto creo que es invencible. Mientras que Sinner es el jugador más consistente y quizá mentalmente más fuerte, más equilibrado. Con Sinner siempre sabes lo que vas a tener, ¿verdad? Siempre vas a obtener un rendimiento muy alto. Y hay una cosa en el tenis que decimos: él nunca te va a regalar el partido. Tienes que ganarle el partido a Sinner. Bueno, Carlos tiene días malos. Tiene días malos cuando simplemente su magia no aparece".

El ahora analista también valora el enfrentamiento tenístico entre los números 1 y 2 del ranking ATP y cómo se mejoran entre sí: "Creo que esa es la belleza de una rivalidad como la de Sinner y Alcaraz: se hacen mejores mutuamente. Si uno pierde un par de veces, va a mejorar. Creo que Sinner, después de perder la final del US Open contra Alcaraz, mejoró su saque y la respuesta fue que le ganó en la final del siguiente gran torneo. Luego le tocó a Alcaraz, en una situación un poco diferente, ya que se separó de su entrenador de toda la vida, Ferrero".

Ruptura Alcaraz - Ferrero

Dice que se quedó impactado tras el divorcio entre Alcaraz y Juan Carlos Ferrero... y que sueña con le entrene Rafa Nadal: "Me sorprendió muchísimo. Al principio no lo creí. Vamos a ver cómo afecta eso a su mentalidad. Quizá no en el primer torneo, pero a lo largo del año sí. No me sorprendería que en algún momento de la primavera tenga un nuevo 'superentrenador' a su lado. Estoy soñando con Nadal, pero no soy el único que sueña con eso. Sinner parece un poco más estable, más consistente con Darren y Simone, que lo están guiando con mucho éxito".

¿Ganará Carlitos un major sin Ferrero? Aquí la apuesta de Becker: "Siento pena de ver terminar una asociación tan perfecta porque me gustan ambos. Así que ahora el desafío está en Alcaraz para ganar un Grand Slam sin Ferrero. Quiero decir, seguro que es lo suficientemente bueno, pero Ferrero era la pieza perfecta del puzle en su cuadro, en su imagen. Sí, estoy seguro de que Samu López es un muy buen entrenador, pero siempre pensé que el superentrenador era Ferrero".

