Djokovic, la gran amenaza de Alcaraz y Sinner en el Open de Australia: "Puedo ganar a cualquiera, y aquí..."

Cuando llega el Open de Australia, al igual que con Rafa Nadal en Roland Garros, es inevitable pensar en Novak Djokovic y sus diez títulos ahí. Un récord en la historia del tenis que posiblemente nunca sea igualado, al menos en la próxima década. Actualmente los únicos tenistas con títulos en Melbourne son Sinner (2024 y 2024) y Wawrinka (2014), que disputará en 2026 su última edición.

Djokovic, rey de Australia: 10 títulos

Djokovic, de 38 años, afronta el primer major de la temporada siendo completamente consciente de que hay dos grandísimos favoritos al título, Sinner y Alcaraz, en ese orden. No obstante, Novak atesora diez títulos y ha pisado la ronda de semifinales, como mínimo, en sus últimas seis participaciones.

"Cuando estoy sano y encajo el puzzle puedo ganar a cualquiera, en cualquier torneo, aquí en particular"

Sinner y Alcaraz le eliminaron en tres de los cuatro majors en 2025

"Cuando estoy sano, cuando logro encajar todas las piezas del puzzle, creo que. Si no tuviera ese convencimiento y esa confianza en mí mismo, no estaría aquí sentado hablando con vosotros o compitiendo., en cualquier torneo", expresó el balcánico en la rueda de prensa previa al torneo oceánico. No obstante, sí reconoció que es lo que le ha faltado recientemente en los últimos tiempos: "Me ha faltado algo de fuerza en las piernas para poder competir con estos chicos en las últimas rondas...".

El ganador de 24 Slams individuales (busca el récord histórico en este torneo) ha recordado que en 2025 se quedó a las puertas de la final en los cuatro majors, donde siempre perdió en semifinales, y en tres de ellas fue ante Sinner y Alcaraz: ante el italiano en Roland Garros y Wimbledon y ante Carlos en el US Open: "Sabemos lo buenos que son, y merecen estar donde están. Son los grandes dominadores del circuito... No necesitamos elogiarlos más, ya fueron elogiados lo suficiente".

Rivales y cuándo debutan

En lo referente a los cuadros, Carlos será el primero en debutar, lo hará este domingo a las 10:30 hora española ante el local Adam Walton. En los próximos días llegará el turno de Sinner (vs Hugo Gaston), Djokovic (vs Pedro Martínez) y Medvedev (vs De Jong).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.