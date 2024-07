Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: Horario y dónde ver la final de Wimbledon 2024, en directo

Un año después la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club volverá a presenciar una nueva final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, un duelo que se prevé épico entre el actual campeón y el jugador con más grand slam de la historia. El 16 de julio de 2023 un chaval de El Palmar de tan solo 20 años se atrevió a desafiar y derrocar a Novak Djokovic sobre la hierba de Wimbledon y, 365 días después, Alcaraz busca defender su corona este domingo ante el ganador de siete títulos en la catedral del tenis. La leyenda frente al presente y el futuro del tenis mundial en el escenario más emblemático de la raqueta.

La final de este domingo será histórica pase lo que pase. Si gana Novak Djokovic, que hace tan solo un mes se estaba operando de la rodilla en París, será un nuevo hito para el titán de Belgrado, un jugador que colecciona 24 grand slam y siete títulos en Wimbledon, a tan solo uno de los ocho entorchados de Roger Federer, el tenista que más veces ha levantado el trofeo sobre la icónica hierba de Wimbledon. Sería el 25º major para Nole y convertirse en el tenista (hombre y mujer) con más grand slam de la historia, ahora mismo está empatado a 24 con Margaret Court.

Alcaraz, a por su segundo Wimbledon y cuarto grand slam

Por su parte, Carlos Alcaraz opta a ganar su segundo Wimbledon con tan solo 21 años y convertirse en el sexto tenista en la Era Open en alzar el título de Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Solo Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic lo han logrado hasta la fecha. Además, el murciano sumaría el cuarto grand slam de su carrera (US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros 2024) e igualaría con Manolo Santana (4) y Arantxa Sánchez Vicario (4) en números de majors, con tan solo Rafa Nadal (22) por delante en la lista de tenistas españoles ganadores de un major.

Carlos Alcaraz ha ido creciendo a lo largo del torneo y subiendo su nivel para derrotar a Mark Lajal, Aleksandar Vukic, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Tommy Paul y Daniil Medvedev. El tenista de El Palmar acumula 13 triunfos consecutivos sobre la hierba de la 'catedral' y no pierde un partido en Wimbledon desde los octavos de final de 2022 ante Jannik Sinner. El murciano se ha visto obligado a remontar en tres partidos en esta edición (Tiafoe, Paul y Medvedev), pero el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha dado muestras de una madurez tenística y mental asombrosa. Carlitos sabe que le espera una final de máxima exigencia ante Djokovic.

"Está más preparado que yo, pero creo en mí mismo, creo en el nivel que estoy jugando y creo que voy a ganar. Hasta el domingo son días que voy a tener nervios, es lógico, pero también sé qué es lo que es estar en esta posición. Sé cómo tengo que lidiar con todo lo que va a pasar", indicó Alcaraz tras derrotar a Medvedev en cuatro sets (6-7 (1), 6-3, 6-4 y 6-4).

"Con el tema de la rodilla, quizás me vean más favorito, pero si está en la final es porque está a un nivel muy alto y no me considero favorito. En una final no veo favoritos, si no simplemente vamos a ver quién jugar mejor ese partido", apuntó el tenista de El Palmar.

La eterna juventud de Novak Djokovic y su décima final en Wimbledon

Enfrente estará un Novak Djokovic que ha realizado un nuevo milagro a sus 37 años y recién operado de la rodilla. El serbio jugará este domingo su décima final en Wimbledon, donde solo cedió en dos ocasiones: en 2013 ante Andy Murray y en 2023 ante Carlos Alcaraz. En las otros siete finales imperó y alzó el trofeo: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022. Los datos de Nole en el All England Lawn Tennis and Croquet Club asustan: siete títulos, nueve finales y presente en las últimas cinco finales de Wimbledon, 34 partidos sin conocer la derrota (2018-2023)…

Novak Djokovic ha alcanzado la final tras derrotar a Vit Kopriva, Jacob Fearnley, Alexei Popyrin, Holger Rune, Alex de Miñaur (no se jugó por lesión del australiano) y Lorenzo Musetti.

"No quiero parar aquí, espero ganar ese trofeo el domingo. (Carlos) es un gran ejemplo de un jugador joven, que tiene un buen equilibrio en la vida, buenos valores en su familia, mucho carisma, se cuida mucho, la gente le quiere... Es merecidamente uno de los mejores jugadores de 21 años que hemos visto. Tiene un gran futuro sin dudas", indicó el serbio sobre Alcaraz.

"Él va a ganar muchos más Grand Slam, pero ojalá que este no. Quizás cuando me retire, en quince años. Dejando las bromas a un lado, él ya me ganó aquí en cinco sets, no espero menos de eso, una gran batalla en la pista. Va a sacar lo mejor de mí", advirtió el tenista de Belgrado.

Horario y dónde ver la final de Wimbledon 2024

La final de Wimbledon 2024 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se jugará el domingo 14 de julio a las 15:00 horas (horario peninsular) en la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

La gran final de Wimbledon 2024 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se podrá seguir minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en directo, las reacciones de los protagonistas y la última hora del partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com