Carlos Alcaraz - Ugo Humbert: partido de octavos de final de Wimbledon 2024, en directo

El francés seguramente no sea el jugador más popular del circuito, tiene 26 años, ocupa el puesto 16 de la ATP y su mejor posición fue 13º pero ya sabe lo que es ganar hasta 6 títulos ATP, 4 de categoría 250 y 2 de ATP 500, y ojo: nunca ha perdido una final (6-0). Un tenista zurdo al que le corre mucho el saque en hierba, y es aquí, en Wimbledon, donde ha conseguido sus mejores resultados en Grand Slam (dos cuartas rondas en 2019 y 2024). No es la regularidad personificada pero sí tiene tenis para poner en aprietos al español, al menos en un par de sets. No obstante, Alcaraz es claro favorito para pasar a la siguiente ronda.