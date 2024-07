Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe: partido hoy de Wimbledon 2024, en directo

La jornada de hoy de Wimbledon está siendo muy complicada por culpa de la lluvia persistente en Londres. No se ha jugado nada en las pistas exteriores y, a esta hora, solo hay tres partidos en juego en la pista 1 (Paolini vs Andreescu), la 3 (Kasatkina -Badosa) y la 15 (Radovcic - Zhu Lin). También se está jugando ya el Bautista vs Fognini, en la pista 16 , y el Nakashima vs Humbert, en la pista 12.

Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, puede estar tranquilo ya que la organización ha programado su partido ante el serbio Kecmanovic en el tercer turno de la central del All England Club.

Tras el Alcaraz vs Tiafoe, saltarán a la hierba de la central de Wimbledon la británica Raducanu y la griega Sakkari. Y, tras el partido de chicas de tercer ronda, se jugará el Sinner vs Kecmanovic.