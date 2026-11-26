Carlos Alcaraz, a la espera de su papel en la Copa Davis, ha firmado un gran final del año, logrando cuatro títulos (Tokio, Viena, París y ATP Finals) y protagonizando uno de los mejores regresos después de una lesión en la historia del tenis. Y es que el murciano solo ha perdido dos partidos desde su regreso en el US Open y ha firmado 24 victorias, 14 de ellas de forma consecutiva en pista rápida bajo techo.

Pero el mago de El Palmar ha sufrido de primera mano lo que supone estar varios meses de baja, una lesión en su muñeca derecha le tuvo fuera del circuito desde mediados de abril hasta finales de agosto: más de cuatro meses en los que veía como sus rivales seguían jugando y ganando. Por esa razón sabe perfectamente lo que está pasando a día de hoy Jannik Simner. El de San Cándido jugó su último partido el pasado 12 de julio -la final de Wimbledon- y, tras meses de tratamiento conservador, el martes se operó de su rodilla derecha en Finlandia, una intervención que le mantendrá de baja hasta la próxima primavera.

"En los últimos meses, junto con mi equipo, hemos intentado de todo para tratar mi lesión sin necesidad de cirugía. Tras unos avances muy prometedores al principio, lamentablemente mi rodilla no respondió como todos esperábamos; por eso, hoy me he sometido a una pequeña intervención quirúrgica para mejorar el estado de mi banda iliotibial. Echo mucho de menos estar en la pista y ahora comenzaré mi proceso de recuperación junto a mi equipo. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Nos vemos pronto! ❤️ Jannik", explicaba Sinner en sus redes sociales tras su operación en Finlandia.

Carlos Alcaraz, campeón de las ATP Finals, se acordó de su rival y amigo desde Bolonia, donde busca la primera Copa Davis de su carrera.

"Obviamente, el tenis le echa de menos. Yo le echo de menos. No nos vemos desde abril. En cuanto a la decisión de operarse, creo que fue una decisión que tomó el equipo", indicó Alcaraz.

"Es joven y todavía tiene muchos años de carrera por delante, así que estoy convencido de que volverá aún más fuerte y siendo mejor jugador", añadió el tenista murciano.

El de El Palmar (Murcia), que se ha enfrentado a Sinner hasta en diecisiete ocasiones, con un balance de 10 victorias a su favor y siete derrotas, subrayó que está deseando verle entrenar de nuevo y volver a la pista.

"Por supuesto, le deseo que tenga una recuperación lo más rápida y satisfactoria posible. Espero que podamos volver a encontrarnos en el circuito, verle por allí y charlar con él", apuntó Alcaraz en rueda de prensa.

El italiano, de 25 años, arrastra una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial, una lesión por sobrecarga que puede afectar a deportistas sometidos a movimientos repetitivos, cambios de dirección y frenadas de alta intensidad, como ocurre en el tenis. La operación a la que se sometió se desarrolló según lo previsto y consistió en un alargamiento de la cintilla iliotibial, la estructura tendinosa que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla.

Alcaraz admite sus problemas físicos: "Todavía estoy recuperándome"

En otro orden de cosas, Carlos Alcaraz señaló este miércoles que está "preparado" para afrontar la Copa Davis y que está tratando "los problemas físicos" que tuvo en Turín y que tiene "confianza plena" en cada miembro del equipo.

"Obviamente, estoy cuidando mi cuerpo, tanto física como mentalmente. Como he dicho, estoy tratando los problemas físicos que tuve", explicó el campeón de siete grand slams.

"Han sido unos días bastante buenos. Todavía estoy recuperándome y sigo haciendo algunos ejercicios para fortalecer esa zona y evitar que aparezca cualquier dolor o problema en los próximos días. Así que ya veremos", aseveró en referencia a sus molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda.

"Estoy preparado para afrontar esta semana y, evidentemente, tengo mucha confianza"

"Tengo confianza plena en cada miembro del equipo. Emocionalmente es duro, porque también vives todo desde fuera, viendo cada partido. Así que ahora mismo estoy preparado para afrontar esta semana y, evidentemente, tengo mucha confianza", recalcó Alcaraz.

"Exigirte jugar todas las semanas es algo que, tarde o temprano, acaba pasándote factura. Así que… bueno, creo que las cosas son como son. Creo que tenemos que aprender de estas experiencias. A lo largo de tu carrera tienes que cometer errores para aprender de ellos y después mejorar, reorganizando un poco todo: los torneos, los entrenamientos, los días de descanso", reflexionó el murciano.

"Y el descanso creo que eso es realmente importante. Así que, a partir de ahora, aprenderé y evolucionaré. Haré las cosas de otra manera y creo que todo el mundo debería hacerlo así", concluyó el tenista de El Palmar.