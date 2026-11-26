La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón interroga este jueves al cónsul general de España en Tetuán y a Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, para esclarecer si las autoridades españolas recibieron avisos sobre una posible entrada masiva de migrantes dos días antes de los hechos del 30 y 31 de julio.

La magistrada quiere determinar si el cónsul, durante su visita a Ceuta el 28 de julio, trasladó alguna advertencia sobre los movimientos migratorios en el norte de Marruecos o sobre el riesgo de una entrada masiva. También busca aclarar con qué responsables españoles se reunió y qué información pudo transmitirles. La declaración del diplomático será por videoconferencia.

La visita del cónsul se filtró tras la declaración de un policía. Según relató el 28 de julio recibió indicaciones para habilitar un carril de acceso urgente a Ceuta para permitir el paso del diplomático. Aunque el funcionario comentó que desconocía el motivo de la visita, declaró que entre los agentes se comentaba que podía tratarse de una posible entrada masiva de inmigrantes.

El agente apuntó también que el desplazamiento habría tenido como destinatarios institucionales a responsables de la Delegación del Gobierno. Pero Sanz no hizo referencia a este episodio en su declaración el pasado 1 de octubre. Por ello, la jueza y la Fiscalía quieren conocer si mantuvo conversaciones con el cónsul y si informó de cualquier alerta al entonces delegado del Gobierno o a otros responsables.

Los avisos del CNI y una llamada desde Marruecos, bajo la lupa

En su anterior declaración, Sanz ya confirmó que había comunicado a su superior los mensajes de alerta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La investigación trata ahora de entender si, además de esas comunicaciones, recibió otros avisos sobre la posibilidad de una entrada masiva.

En este caso, también cobra relevancia la declaración de un testigo protegido realizada esta semana. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, este supuesto colaborador aseguró que el 29 de julio llamó a Sanz desde Castillejos para advertirle de que había mucha gente en la zona y de que podía producirse un efecto llamada para cruzar la frontera.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, solicitó las declaraciones de Sanz y del cónsul para esclarecer qué tipo de conocimiento previo tenían las determinadas autoridades españolas sobre lo ocurrido. El diplomático deberá aclarar por qué viajó a Ceuta y si comunicó a las autoridades españolas algún riesgo relacionado con los movimientos migratorios en el norte de Marruecos.