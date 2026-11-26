A cuatro días de las elecciones generales, la campaña electoral ha dado un nuevo giro en busca del voto joven. Los candidatos del PP y del PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, han mostrado su faceta menos habitual y se han acercado a uno de los creadores de contenido más seguidos por las nuevas generaciones: Plex, que cuenta con cerca de 15 millones de suscriptores en YouTube y 3,3 millones de seguidores en Instagram.

Los dos líderes políticos han dejado a un lado la corbata, se han puesto los vaqueros y han cambiado el tono para participar en el canal del youtuber.

Feijóo, a 247 kilómetros por hora

A Feijóo le hemos visto ponerse un casco y subirse a un coche en el que Plex le ha llevado a altas velocidades en una pista. Una experiencia que el líder popular ha definido como "la más intensa de la campaña". También ha tenido que responder sobre uno de sus momentos más virales, cuando se cortó su micrófono en el Congreso de los Diputados e intentó pronunciar el título de una película. "Anatomía de un farsante" era lo que se escondía tras el ya famoso "Anotop at".

La entrevista con Sánchez se ha prolongado durante una hora y once minutos, mientras que Plex ha dedicado 45 minutos a conversar con Feijóo. Durante su intervención, el líder del PP ha compartido menos detalles personales y experiencias vitales, y ha tenido más espacio para exponer sus propuestas y su programa de Gobierno. Feijóo se ha presentado como un buen gestor y un político honrado: "He gobernado en Galicia, la gente me conoce".

El lado más personal de Pedro Sánchez

Por su parte, Pedro Sánchez ha protagonizado un tour por la casa del creador de contenido, en el que no han faltado algunos comentarios sobre el coche de lujo de Plex. Después, ambos se han sentado a tomar un té y han mantenido una conversación más tranquila sobre la trayectoria personal y política del presidente del Gobierno.

En ese encuentro, Sánchez ha confesado que esta es la sexta vez que se presenta a unas elecciones generales. Una trayectoria de la que no se arrepiente y sobre la que se ha mostrado convencido: "Me encanta la política y me encanta lo que hago".

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