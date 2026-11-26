Una cincuentena de profesores se ha encerrado a primeras horas de este jueves en la planta baja del Palau de la Generalitat en Barcelona, en el marco de una nueva jornada de huelga para exigir mejoras en la escuela pública. El objetivo de esta protesta es entregar en mano una misiva al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En el escrito, los profesores le piden asumir directamente la gestión del conflicto laboral, denunciando la falta de respuesta e inacción por parte de la consellera de Educación.

Los docentes han entrado en el vestíbulo de la Generalitat en una acción sorpresa, mientras otro grupo de maestros se concentraba en la plaza Sant Jaume profiriendo gritos a favor de la escuela pública.

El paro de hoy coincide con la recta final de la campaña electoral para las elecciones generales del 29N y está convocado por el principal sindicato del sector, Ustec, junto con CGT, Intersindical, COS y CNT, además de contar con el apoyo de la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC).

Según fuentes de Ustec y de CGT, los encerrados tienen intención de entregar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una carta en la que le solicitan desencallar el conflicto con el Departamento de Educación "dada la inacción de la consellera (de Educación) Esther Niubó".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.